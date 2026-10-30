Tragedia en barrio Favaloro

Un padre atropelló accidentalmente con su auto a su hijo de 1 año y medio; herido grave

El dramático episodio ocurrió durante la madrugada en una vivienda de calle La Salle al 4300. El hombre ingresaba su Volkswagen Gol Trend al garaje cuando, por causas que se investigan, impactó con la parte trasera del vehículo contra su pequeño hijo. El niño fue trasladado primero al Hospital Iturraspe y luego derivado al Hospital de Niños. Sufrió fractura de cráneo entre otras lesiones.