Un dramático accidente doméstico ocurrió durante la madrugada de este viernes en una vivienda del barrio Favaloro, en la ciudad de Santa Fe. El pequeño fue embestido por el automóvil de su progenitor cuando este realizaba una maniobra para ingresar el vehículo al garaje de su casa. Tras ser trasladado de urgencia, quedó internado en el Hospital de Niños.
Un padre atropelló accidentalmente con su auto a su hijo de 1 año y medio; herido grave
El dramático episodio ocurrió durante la madrugada en una vivienda de calle La Salle al 4300. El hombre ingresaba su Volkswagen Gol Trend al garaje cuando, por causas que se investigan, impactó con la parte trasera del vehículo contra su pequeño hijo. El niño fue trasladado primero al Hospital Iturraspe y luego derivado al Hospital de Niños. Sufrió fractura de cráneo entre otras lesiones.
La madrugada todavía no había terminado cuando un episodio accidental alteró por completo la tranquilidad de una familia en barrio Favaloro. Un nene de apenas un año y seis meses sufrió lesiones de consideración luego de ser alcanzado por el automóvil que conducía su propio padre, en momentos en que este intentaba ingresar el vehículo a la cochera de su domicilio.
El hecho ocurrió en una vivienda de calle La Salle al 4300 y quedó bajo investigación policial bajo la calificación de accidente doméstico con lesiones graves culposas.
De acuerdo con las primeras actuaciones, el hombre, de 38 años, se encontraba al mando de un Volkswagen Gol Trend blanco y circulaba por calle La Salle en sentido oeste-este. Al llegar a su domicilio comenzó la maniobra para ingresar el rodado al garaje.
Fue en esas circunstancias cuando, por motivos que todavía se procuran establecer, el sector trasero derecho del automóvil impactó contra el pequeño, que se encontraba en el lugar.
Desesperada carrera hacia el hospital
La reacción del padre fue inmediata. Ante la gravedad de lo ocurrido, tomó al niño y lo trasladó de urgencia en el mismo automóvil hasta el Hospital Iturraspe.
Posteriormente, debido a la naturaleza de las lesiones, el pequeño fue derivado al Hospital de Niños, donde los profesionales médicos constataron que presentaba una fractura de cráneo y distintas escoriaciones.
La noticia generó preocupación por la corta edad de la víctima y por las características del episodio, ocurrido en el ámbito familiar y durante una maniobra habitual de ingreso a una vivienda.
Peritajes en el lugar
Personal policial de la Comisaría 27ª intervino en el procedimiento y dio participación a los especialistas encargados de realizar las actuaciones periciales.
Los peritos realizaron el relevamiento fotográfico y planimétrico del lugar, además de identificar y fijar distintos puntos de interés mecánico. También llevaron adelante una inspección técnica del Volkswagen Gol Trend involucrado en el episodio.
El objetivo de estas tareas será aportar elementos que permitan reconstruir con precisión cómo se produjo el impacto y establecer las circunstancias en las que el menor terminó debajo de la trayectoria del vehículo.
Por el momento, el episodio es investigado como un accidente doméstico con lesiones graves culposas. Las actuaciones buscan determinar las condiciones en que ocurrió el hecho, mientras la atención permanece centrada en la evolución del pequeño.