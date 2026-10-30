Conmoción

Investigan la muerte de una mujer y sus dos hijos adolescentes en una casa rural de Bolivar

La Justicia investiga las causas de los decesos y analiza una posible intoxicación. Otros integrantes de la familia recibieron asistencia médica y fueron trasladados a un hospital de Olavarría.Las víctimas fatales fueron identificadas por medios locales como Rosana Paola Camargo y sus hijos Oscar Alberto Velazco, de 17 años, y Santa María Velazco, de 15.