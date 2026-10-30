Una mujer y sus dos hijos adolescentes, de 15 y 17 años, fueron encontrados muertos este jueves en una vivienda rural situada a unos 15 kilómetros de Pirovano, en el partido bonaerense de Bolívar.
Investigan la muerte de una mujer y sus dos hijos adolescentes en una casa rural de Bolivar
La Justicia investiga las causas de los decesos y analiza una posible intoxicación. Otros integrantes de la familia recibieron asistencia médica y fueron trasladados a un hospital de Olavarría.Las víctimas fatales fueron identificadas por medios locales como Rosana Paola Camargo y sus hijos Oscar Alberto Velazco, de 17 años, y Santa María Velazco, de 15.
El hallazgo se produjo en una casa de campo ubicada en dirección a Daireaux. Según las primeras informaciones, el padre de la familia y otros dos hijos encontraron a las víctimas y dieron aviso a los servicios de emergencia.
El relato de una sobreviviente
Una de las sobrevivientes, de 24 años, pudo reconstruir ante las autoridades lo ocurrido durante las horas previas a la tragedia.
De acuerdo con su testimonio, la familia había cenado con normalidad durante la noche del miércoles y después se había ido a dormir. Sin embargo, durante la madrugada, la joven se despertó y encontró a su madre sin vida. Poco después, también perdió el conocimiento.
La mujer recibió asistencia médica junto con su hermano de 18 años, cuyo estado fue informado como grave. Ambos fueron trasladados al Hospital Municipal de Olavarría para recibir tratamiento en una cámara hiperbárica.
La Municipalidad de Bolívar confirmó que cuatro personas recibieron atención sanitaria: dos que se encontraban dentro de la vivienda y otras dos que se acercaron para ayudar. Además, los equipos médicos mantuvieron contacto con el Centro Provincial de Referencia en Toxicología para recibir asesoramiento especializado.
Monóxido de carbono o agroquímicos: las hipótesis bajo investigación
Los investigadores trabajan para determinar qué provocó las tres muertes. Una de las principales hipótesis es una posible intoxicación por monóxido de carbono, aunque hasta el momento no hay resultados concluyentes.
El traslado de dos sobrevivientes para recibir tratamiento en una cámara hiperbárica se produjo en el marco de las sospechas de intoxicación.
Sin embargo, la investigación también contempla una posible exposición a productos agroquímicos. Según testimonios recogidos por medios locales, en las inmediaciones de la vivienda se habría percibido un fuerte olor a este tipo de sustancias.
Además, algunos testigos señalaron que un avión habría realizado tareas de fumigación en la zona durante el miércoles y la mañana del jueves. Por ahora, no se ha confirmado que esas presuntas tareas estén relacionadas con las muertes, por lo que los investigadores buscan establecer si existe alguna conexión.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 15 de Bolívar, con intervención de la Policía Científica y de personal especializado en prevención ecológica y sustancias peligrosas.
El expediente fue caratulado como «Averiguación de causales de muerte». Las autoridades aguardan los resultados de las autopsias y de las pericias para esclarecer lo sucedido dentro de la vivienda.
Mientras avanza la investigación, la tragedia generó una profunda conmoción en Pirovano. Según informó el periodista Carlos Massoni, de FM Alpha Pirovano 100.5, los establecimientos educativos de la localidad suspenderán las clases este viernes.