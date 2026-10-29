El Gobierno de Santa Cruz confirmó este jueves que, durante un sobrevuelo en la zona de Palermo Aike, fue avistado uno de los cuerpos de los dos hermanos de 10 y 12 años que desaparecieron el domingo pasado, luego de ser arrastrados por la corriente del agua.
Encontraron el cuerpo de uno de los hermanos arrastrados por la corriente en Santa Cruz
El Gobierno provincial informó que el avistamiento ocurrió durante un sobrevuelo en Palermo Aike, mientras continúan las tareas de búsqueda y la asistencia a los familiares.
El hallazgo se produjo en el marco del amplio operativo desplegado desde que se perdió el rastro de los menores. Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para seguir adelante con el procedimiento.
Operativo de búsqueda
Los sobrevuelos en Palermo Aike forman parte del dispositivo organizado para localizar a los chicos. En el lugar trabajan de manera coordinada efectivos de la Policía de Santa Cruz, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional y personal de distintas áreas del Gobierno provincial.
Además, hay equipos de salud y profesionales de la psicología que brindan asistencia y contención a los familiares ante la difícil situación que atraviesan.
Las tareas continúan bajo la coordinación de los equipos que participan del operativo.
Dónde desaparecieron los hermanos
El episodio ocurrió en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, a la altura de la Ruta Nacional 40. Los menores fueron vistos por última vez durante la tarde del domingo 25 de octubre.
José y Leo, de 10 y 12 años, respectivamente, jugaban en el río junto a otros dos hermanos, de 14 y 15 años. En determinado momento, los adolescentes dejaron de ver a los chicos.
El aviso a la línea de emergencias 911 ingresó cerca de las 16, lo que dio inicio a las tareas de búsqueda.
Asistencia a la familia
Tras el avistamiento desde el helicóptero, los equipos que intervienen en el operativo mantienen las tareas en la zona y realizan las actuaciones necesarias para avanzar con el procedimiento.
En paralelo, los profesionales de salud y psicología permanecen en el lugar para acompañar a la familia durante estas horas de incertidumbre y angustia.