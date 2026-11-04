Un hombre de 47 años fue detenido en Villa María, Córdoba, acusado de atacar con un cuchillo a su padre, de 81, y amenazarlo de muerte durante una discusión por la propiedad de un terreno.
Pelea por un terreno en Córdoba: hirió a su padre de 81 años con un cuchillo y terminó preso
El episodio ocurrió en Villa María, donde el hombre de 47 años también habría amenazado de muerte a su progenitor. La víctima sufrió lesiones en los brazos y el acusado quedó a disposición de la Justicia.
El hecho ocurrió el lunes por la tarde en un inmueble situado sobre la calle Colombia al 1200, en el barrio Roque Sáenz Peña.
El hombre de 81 años se encontraba trabajando en el lugar cuando llegó su hijo. Poco después, ambos comenzaron a discutir por la propiedad del terreno.
La discusión fue subiendo de tono hasta que el hombre de 47 años habría agredido a su padre con un cuchillo y le provocó heridas en los brazos. Además, lo amenazó de muerte.
El hombre quedó detenido
Tras el ataque, intervino la Policía y el sospechoso fue detenido. Quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
La causa fue caratulada como amenazas y lesiones calificadas y quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N.º 2, encabezada por Juliana Companys.