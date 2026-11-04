Violencia familiar

Pelea por un terreno en Córdoba: hirió a su padre de 81 años con un cuchillo y terminó preso

El episodio ocurrió en Villa María, donde el hombre de 47 años también habría amenazado de muerte a su progenitor. La víctima sufrió lesiones en los brazos y el acusado quedó a disposición de la Justicia.