En barrio Sur

Un pitbull atacó a su dueña y su hijo la salvó matando al animal con un cuchillo

El dramático episodio ocurrió en una vivienda de avenida Juan José Paso al 3100. La mujer, de 39 años, sufrió graves mordeduras en brazos y piernas. Su hijo, de 24, intervino armado con un cuchillo de cocina y consiguió detener al animal, aunque también terminó herido durante el enfrentamiento. Ambos fueron trasladados al hospital Cullen. Horas antes, un niño de 9 años fue mordido por un pitbull en la costanera.