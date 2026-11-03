Mar del Plata

Un joven agredió a una mujer embarazada y permanece en estado crítico tras arrojarse al mar

La víctima, de 22 años, solicitó medidas de protección luego de denunciar el ataque en un hotel céntrico. El acusado permanece internado en el HIGA, bajo custodia policial y con asistencia respiratoria mecánica.