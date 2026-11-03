Un joven de 21 años permanece internado en estado crítico luego de arrojarse al mar desde la escollera de Punta Iglesia, en Mar del Plata. El episodio ocurrió después de una presunta agresión contra una mujer de 22 años en un hotel céntrico, quien denunció que el ataque se produjo cuando el acusado se enteró de que estaba embarazada.
Un joven agredió a una mujer embarazada y permanece en estado crítico tras arrojarse al mar
La víctima, de 22 años, solicitó medidas de protección luego de denunciar el ataque en un hotel céntrico. El acusado permanece internado en el HIGA, bajo custodia policial y con asistencia respiratoria mecánica.
Tras el hecho, el joven abandonó el establecimiento, corrió hacia la costa y se lanzó al agua. Guardavidas y personal de la Prefectura Naval Argentina participaron del operativo para rescatarlo y asistirlo antes de su traslado de urgencia a un centro de salud.
La denuncia por la agresión
El episodio comenzó en el Hotel Dallas Center. La Policía llegó al lugar luego de recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que había roto uno de los vidrios del establecimiento, en medio de un posible brote psicótico.
Según informó el portal local 0223, una joven de 22 años denunció que había sido atacada por el acusado después de comunicarle que estaba embarazada. La relación entre ambos no fue precisada. Además, la mujer solicitó medidas de protección.
Luego de la agresión, el joven salió del hotel y corrió en dirección a la costa. Llegó hasta la escollera de Punta Iglesia y se arrojó al mar.
El rescate y el traslado
La caída al agua activó un operativo de emergencia en el que intervinieron guardavidas y efectivos de Prefectura. Una vez que lograron sacarlo del mar, los rescatistas le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios.
Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) lo trasladó inconsciente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El joven ingresó intubado y con un cuadro de ahogamiento.
De acuerdo con la información médica, continúa internado en estado crítico y necesita asistencia ventilatoria mecánica.
La investigación judicial
La causa quedó a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Flagrancia. Por disposición judicial, también intervino personal de Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes.
El joven fue imputado por el delito de lesiones agravadas por el vínculo y permanece bajo custodia policial mientras continúa internado.
Por su parte, la mujer que denunció la agresión pidió medidas de resguardo. La investigación busca esclarecer las circunstancias del episodio ocurrido en el hotel y los hechos posteriores en la zona costera.