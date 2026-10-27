Santa Fe ciudad

Crimen en barrio Scarafía: mataron de una puñalada a un joven de 21 años

Carlos Meza murió en el Hospital Iturraspe después de ser herido durante una discusión ocurrida en la madrugada del martes, en el oeste de la ciudad de Santa Fe. Por el hecho fue aprehendida su pareja, señalada como la presunta autora de la agresión. Los vecinos aseguraron que ambos mantenían conflictos frecuentes y mencionaron que tenían una hija de cuatro años.