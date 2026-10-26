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Arrestaron en Recreo a dos jóvenes que tenían una escopeta recortada

Por sus características, el arma de fuego es considerada “de guerra”. El procedimiento fue realizado por el Comando Radioeléctrico sobre la ruta nacional 11, a la altura del cruce con Monseñor Rodríguez.

Por el largo del caño, se considera que el arma de fuego es de guerra. Foto: El LitoralPor el largo del caño, se considera que el arma de fuego es de guerra. Foto: El Litoral
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En las primeras horas de este lunes, efectivos policiales dependientes del Destacamento Recreo Sur aprehendieron a dos hombres de 25 y 27 años e incautaron una escopeta recortada calibre 28, tras un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional 11.

El procedimiento tuvo lugar, durante los primeros minutos de este lunes, a la altura del supermercado Vital, pasando la calle Monseñor Rodríguez, en la ciudad de Recreo.

De acuerdo con el parte oficial, personal del Comando Radioeléctrico que se encontraba realizando patrullajes preventivos en la jurisdicción observó la circulación sospechosa de un automóvil Fiat Palio de color rojo con dos ocupantes a bordo.

La maniobra evasiva del acompañante —quien intentó ocultarse agachándose al percatarse de la presencia policial— llamó la atención de los actuantes, motivando la interceptación inmediata del rodado para un chequeo de rutina.

Arma peligrosa

Durante la requisa del interior del vehículo, los uniformados constataron la presencia de un arma de fuego tipo escopeta recortada calibre 28, junto con dos cartuchos del mismo calibre.

Ante el hallazgo, se procedió al secuestro formal del armamento y a la aprehensión de ambos sospechosos, quienes fueron trasladados a la dependencia policial de Recreo Sur.

Las actuaciones quedaron a disposición del Ministerio Público de la Acusación, bajo la carátula preliminar de tenencia de arma de fuego de guerra.

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