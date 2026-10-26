#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
A 5 años y medio de prisión

Carnicero santafesino condenado por proveer armas de fuego al mercado negro

Reconoció haber utilizado su credencial habilitante de legítimo usuario para comprar pistolas y revólveres que luego vendía clandestinamente. Firmó un juicio abreviado.

Llegó a registrar 11 armas a su nombre. Imagen ilustrativa.Llegó a registrar 11 armas a su nombre. Imagen ilustrativa.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Un carnicero santafesino que utilizaba su condición de legítimo usuario de armas para abastecer de manera sistemática el mercado negro fue condenado a cinco años y medio de prisión de cumplimiento efectivo.

Salvador Alejandro Emmolo, de 38 años, fue sentenciado como autor del delito de “provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad”. El fallo fue dictado por el juez penal Nicolás Falkenberg tras homologar un acuerdo de juicio abreviado. Además del encierro carcelario, el magistrado le impuso una inhabilitación especial por diez años para ser legítimo usuario ante la Anmac.

El juez Nicolás Falkenberg impuso las medidas cautelares acordadas entre las partes del proceso. Créditos: Guillermo Di SalvatoreLo condenó el juez Falkenberg. Créditos: Guillermo Di Salvatore

El procedimiento abreviado fue presentado por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Juliana González, y contó con la plena conformidad del abogado defensor particular Luis Miguel Massot. El imputado prestó su consentimiento expreso desde la unidad penal donde permanece alojado desde diciembre del año pasado.

Durante la audiencia, la fiscalía acreditó que el acusado aprovechó su registro oficial para adquirir armamento a su nombre con el fin de desviarlo hacia personas no autorizadas, y que desplegó estas maniobras comerciales con fondos de origen desconocido que no pudo justificar legalmente.

5 armas desaparecidas

La investigación penal preparatoria reveló que Emmolo llegó a registrar a su nombre once armas de fuego de diversos calibres, entre ellas pistolas nueve milímetros, calibre 380 y calibre 40, revólveres 357 Magnum, escopetas y carabinas. Sin embargo, el armamento no se encontraba resguardado en el domicilio que había declarado.

Mirá tambiénMercado negro: juzgan a un legítimo usuario que compró media docena de pistolas en 2025

El 3 de diciembre de 2025, efectivos de la Policía Federal Argentina e inspectores de la Anmac allanaron su vivienda de calle Gorostiaga al 4200. En el inmueble solo hallaron dos armas de las siete que debían estar allí: un revólver Taurus y una escopeta. Las cinco restantes habían sido volcadas al circuito clandestino.

El legajo fiscal desnudó un dato alarmante: de cuatro armas que Emmolo había denunciado como sustraídas en años previos, tres terminaron incautadas en causas criminales de gravedad. Una pistola calibre 40 apareció en un caso de violencia de género, mientras que una pistola nueve milímetros fue secuestrada a un convicto.

Mirá tambiénCondenaron a un hombre por desviar al mercado negro una pistola que había comprado legalmente

Aún más contundente resultó el hallazgo de un revólver calibre 357 Magnum registrado a su nombre. La poderosa arma de fuego fue secuestrada en el marco de la investigación por un homicidio agravado en Santa Fe, cuyo autor material ya fue condenado a 32 años de prisión.

Por Whatsapp

La evidencia troncal que selló la suerte del imputado provino del peritaje informático realizado sobre su teléfono celular secuestrado. En las extracciones forenses se descubrieron decenas de conversaciones de mensajería instantánea que el acusado mantenía bajo la cuenta identificada como “Carnicería Ale”, el negocio que explotaba en su casa.

A través de dicha aplicación, el comerciante ofrecía a distintas personas armas cortas y largas, enviaba fotografías de las piezas y pactaba montos de dinero en efectivo. Incluso instaba a terceros a tramitar la condición de legítimo usuario para facilitar la compraventa y el traspaso ilegal del material.

Juliana González fiscal rosario causa armas mercado negro. Foto: Gentileza MPAInvestigó la fiscal González. Foto: Gentileza MPA

Asimismo, la pesquisa descartó la coartada propuesta, de que no habría tenido las armas consigo porque las había prestado a conocidos, debido a que se logró comprobar que las autorizaciones estaban vencidas y que las inspecciones en domicilios de allegados dieron resultado negativo.

Al dictar la sentencia condenatoria, el juez Falkenberg dio por acreditada la materialidad de los hechos y la habitualidad delictiva del imputado y dispuso el decomiso definitivo y posterior destrucción de las armas y municiones secuestradas.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Judiciales
Tribunales de Santa Fe
MPA
Juliana González
Nicolás Falkenberg
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro