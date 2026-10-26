La historia judicial de Gabriel Eduardo Manuale quedó marcada por un crimen ocurrido hace dos décadas en la ciudad de Santa Fe. El 24 de octubre de 2006, una disputa por una propiedad derivó en un ataque armado que terminó con la vida de Mario Calderoni, de 52 años, y dejó gravemente herida a su esposa, Alicia Perdomo.
20 años después: la disputa por una casa y la historia criminal detrás del hombre de los alquileres falsos
En octubre de 2006, Gabriel Eduardo Manuale asesinó de un balazo al hombre que había comprado una vivienda a su tía e hirió gravemente a su esposa. El condenado obtuvo la libertad condicional en 2023 por una pena que vence en 2031.
El caso, reconstruido entonces por El Litoral, tuvo como escenario una vivienda de avenida Aristóbulo del Valle al 6600. Calderoni y su familia habían comprado la casa a una tía de Manuale. El sobrino cuestionaba la operación y reclamaba dinero, en un conflicto que había escalado hasta las amenazas.
La familia había denunciado al hombre ante la Policía en septiembre de aquel año. Según las actuaciones reconstruidas por este diario, había advertido que mataría a una de las hijas del matrimonio si no le pagaban una suma que consideraba adeudada.
Una emboscada
La noche del crimen, una de las hijas de Calderoni se encontraba en la vereda con el perro familiar cuando vio llegar a Manuale. Corrió hacia el interior para alertar a sus padres.
Mario y Alicia salieron al encuentro del visitante. En ese momento, Manuale abrió fuego con una pistola Browning Hi Power calibre 9 milímetros. Calderoni recibió un disparo en la cabeza y cayó por las escaleras. Su esposa fue alcanzada por varios proyectiles en el abdomen.
Ambos fueron trasladados al hospital José María Cullen. Calderoni murió poco antes de la medianoche. Perdomo ingresó al quirófano con seis heridas de bala y sobrevivió.
La fuga del agresor fue breve. La Policía lo detuvo a pocas cuadras, en inmediaciones de Aristóbulo del Valle y Castelli. Llevaba consigo el arma que se investigó como la utilizada en el ataque. Las hijas de la pareja declararon ante la Justicia y señalaron a Manuale.
Condena y libertad condicional
En octubre de 2007, el juez de Sentencia Mauricio Frois condenó a Manuale a 25 años de prisión por el homicidio calificado por el uso de arma de fuego y la tenencia ilegal de arma de guerra.
El fiscal reclamó prisión perpetua, mientras que la defensa cuestionó la extensión de la pena y llegó a sostener que los disparos habían sido accidentales. La Sala II de la Cámara de Apelación Penal -Pedro Sobrero, Sebastián Creus y Daniel Rucci- confirmó la condena, descartó la hipótesis del accidente y ratificó la responsabilidad penal del acusado.
Manuale obtuvo la libertad condicional en 2023, mientras todavía cumplía aquella pena. El beneficio no extinguió la condena: según lo expuesto en la audiencia celebrada la semana pasada en tribunales, el vencimiento estaba previsto para el 25 de octubre de 2031.
La situación volvió a quedar bajo la lupa cuando el hombre fue detenido a comienzos de mes, esta vez por una investigación sobre presuntas estafas con alquileres. El 21 de octubre, el juez Martín Torres dispuso su prisión preventiva.