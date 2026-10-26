Archivo de El Litoral

20 años después: la disputa por una casa y la historia criminal detrás del hombre de los alquileres falsos

En octubre de 2006, Gabriel Eduardo Manuale asesinó de un balazo al hombre que había comprado una vivienda a su tía e hirió gravemente a su esposa. El condenado obtuvo la libertad condicional en 2023 por una pena que vence en 2031.