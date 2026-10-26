Antecedentes penales

Estafador de barrio Candioti estaba en libertad condicional por un crimen cometido en 2006

El hombre, condenado a 25 años de prisión por homicidio, está acusado de engañar a ocho personas con falsas ofertas de alquiler en la ciudad de Santa Fe. El juez Martín Torres ordenó que permanezca detenido mientras avanza la investigación.