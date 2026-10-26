Estrategia defensiva

"No tiene su plena capacidad mental": la defensa de Manuale habló de una "ópera burda"

Martín Risso Patrón cuestionó la prisión preventiva y sostuvo que su defendido podía afrontar el proceso en libertad. El fiscal Guillermo Persello describió una sucesión de contratos, adelantos y desapariciones, y advirtió que el acusado se aprovechó de la necesidad de vivienda de las víctimas.