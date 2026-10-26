Riesgos procesales

“Hay ocho personas abatidas”: por qué quedó preso el estafador de barrio Candioti

El juez Martín Torres consideró acreditada, en esta instancia, una misma mecánica de engaño en siete presuntas estafas. También ponderó el temor de las víctimas y la condena por homicidio que el imputado aún debía cumplir en libertad condicional.