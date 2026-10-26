Santa Fe

Se disfrazó de indigente para perpetrar a pleno día un sangriento ataque en barrio Centenario

Se llama Alberto Eduardo Jumilla, es barrabrava de Colón y fue condenado a 25 años de prisión por asesinar a balazos a un hombre y herir a otras cuatro personas. Deberá cumplir la pena de manera íntegra por ser declarado reincidente.