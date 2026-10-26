En un juicio en el que se abreviaron los procedimientos llevado a cabo en los tribunales de la capital provincial, la Justicia santafesina condenó a 25 años de prisión efectiva a Alberto Eduardo Jumilla (47), presuntamente vinculado a una de las facciones de la barrabrava del Club Atlético Colón.
Se disfrazó de indigente para perpetrar a pleno día un sangriento ataque en barrio Centenario
Se llama Alberto Eduardo Jumilla, es barrabrava de Colón y fue condenado a 25 años de prisión por asesinar a balazos a un hombre y herir a otras cuatro personas. Deberá cumplir la pena de manera íntegra por ser declarado reincidente.
El fallo fue dictado por un tribunal integrado por los jueces Leandro Lazzarini, Gustavo Urdiales y Nicolás Falkenberg.
La condena abarca la autoría del homicidio calificado de Santiago Ismael Baroni, cuatro tentativas de homicidio calificado, la coautoría de tenencia indebida de arma de fuego de guerra y una tentativa de robo.
Además, Jumilla fue declarado reincidente, por lo que deberá cumplir la pena en su totalidad, sin posibilidad de acceder a beneficios de libertad condicional.
La investigación de los ilícitos estuvo a cargo de las unidades fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), representadas por los fiscales Gonzalo Iglesias y Estanislao Giavedoni.
“Cartonero”
El hecho de mayor gravedad ocurrió el martes 5 de marzo de 2024, alrededor de las 17, en el espacio público interno de la manzana 11 del Fonavi San Jerónimo, en el barrio Centenario.
Según detalló el fiscal Gonzalo Iglesias durante la audiencia, Jumilla montó una estrategia de engaño para acercarse a sus víctimas: se vistió como cartonero y ocultó un arma de fuego de puño dentro de una bolsa de basura.
De esa manera caminó hacia un grupo de cuatro hombres que conversaban en el lugar. Tras saludarlos e integrar una breve conversación en un clima distendido, sacó el arma y les disparó de forma repentina y sorpresiva con la intención de matarlos.
Santiago Ismael Baroni recibió múltiples disparos que le provocaron la muerte a los pocos minutos, mientras que los otros tres hombres resultaron heridos y lograron salvar sus vidas gracias a una rápida intervención médica.
Otros hechos
El raid delictivo atribuido a Jumilla y ventilado en la causa incluye otros tres episodios ocurridos durante 2024.
El 9 de agosto, minutos después del mediodía, atacó a balazos a un hombre que estaba sentado sobre su motocicleta en la cuadra de calle Zavalía al 400. Tras un breve intercambio de palabras, le disparó a quemarropa. La víctima debió ser intervenida de urgencia en el hospital José María Cullen, donde permaneció internada en estado reservado y con asistencia respiratoria mecánica antes de recibir el alta.
El 19 de junio, en un allanamiento policial realizado en una vivienda de Tarragona al 600, los efectivos incautaron una pistola semiautomática calibre 9x19 milímetros con la numeración suprimida y el cargador con cinco proyectiles intactos.
El 11 de agosto, alrededor de las 6 de la mañana, atacó a una mujer en Urquiza y J. J. Paso. La tomó del cuello, la arrojó al suelo, la amenazó de muerte y le robó el teléfono celular. Tras el pedido de auxilio de la víctima, la policía persiguió a Jumilla y lo aprehendió en un descampado de Urquiza y Loyola con el dispositivo robado.
Conformidad
Durante el proceso, el ahora condenado reconoció expresamente su responsabilidad en cada uno de los delitos imputados. Junto a su defensa técnica, prestó conformidad con las calificaciones legales, el monto de la pena propuesta y la modalidad del juicio abreviado.
Asimismo, los familiares de Santiago Baroni y el resto de las víctimas de los violentos ataques fueron debidamente informados por la fiscalía y manifestaron su conformidad con la condena impuesta.