Polémica en Entre Ríos

Un inspector le tiro un cono a un motociclista que intentó evitar el control de tránsito en Gualeguaychú

El joven de 19 años cayó de su moto durante un operativo nocturno en la zona portuaria. Fue detenido por resistencia a la autoridad y el municipio analiza sanciones contra el agente.