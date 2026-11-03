Un episodio ocurrido durante un operativo de tránsito en Gualeguaychú, Entre Ríos, generó controversia luego de que se difundiera un video en el que un inspector municipal le arroja un cono de señalización a un motociclista que intentaba evadir un control.
Un inspector le tiro un cono a un motociclista que intentó evitar el control de tránsito en Gualeguaychú
El joven de 19 años cayó de su moto durante un operativo nocturno en la zona portuaria. Fue detenido por resistencia a la autoridad y el municipio analiza sanciones contra el agente.
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la zona portuaria de la ciudad, donde se desarrollaba un procedimiento conjunto de la Policía de Entre Ríos, la Prefectura Naval Argentina y agentes municipales de Tránsito.
El motociclista, de 19 años, circulaba en una Honda Wave y, según el informe policial, había desatendido las indicaciones de los efectivos en distintos puestos de control. Cuando se aproximó a uno de los operativos, un inspector tomó un cono que tenía a su lado y lo lanzó hacia su trayectoria.
El objeto impactó contra la motocicleta y provocó que el conductor perdiera el control y cayera sobre la calzada. Luego fue reducido por los efectivos que participaban del procedimiento y quedó detenido.
La caída y la detención
De acuerdo con el parte de la Policía de Entre Ríos, el joven circulaba en contramano, sin luces, sin chapa patente y sin espejos retrovisores. Además, había intentado evadir reiteradamente los controles dispuestos en el sector.
Tras la intervención, el fiscal de turno fue notificado y dispuso el traslado del motociclista a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia por la presunta comisión del delito de resistencia a la autoridad.
La Honda Wave también fue retenida como parte del procedimiento.
El operativo nocturno se había organizado a partir de los reclamos de vecinos de la zona portuaria por ruidos molestos, picadas y maniobras peligrosas protagonizadas por motociclistas y automovilistas.
Sin embargo, la difusión de las imágenes puso también bajo análisis el accionar del inspector municipal que arrojó el elemento de señalización.
Qué dijo el municipio
Esteban Izaguirre, titular de la Agencia de Seguridad Ciudadana de Gualeguaychú, reconoció que la intervención del trabajador no se ajustó a los procedimientos establecidos y anticipó que se tomarán medidas.
“El agente tuvo una reacción que no corresponde y se tomarán medidas por esto”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Máxima.
Izaguirre también explicó que el inspector justificó su reacción a partir de un antecedente ocurrido durante otro operativo, en el que una trabajadora de Tránsito había sufrido lesiones graves luego de que un motociclista avanzara contra el personal.
Según relató el funcionario, el agente recordó aquella situación cuando observó que el joven se acercaba al puesto de control y decidió arrojarle el cono que tenía a su alcance.
“El personal ha realizado otros operativos y en uno de los últimos una agente resultó con lesiones graves cuando un motociclista se les vino encima a modo de provocación”, explicó.
De todos modos, el responsable de Seguridad Ciudadana aclaró que ese antecedente no justificaba la conducta del inspector y que se evaluarían medidas administrativas.
“Más allá de lo que plantea, no es la forma correcta de proceder, por lo que en principio deberá concurrir a Educación Vial y estamos evaluando otras medidas”, sostuvo.
De esta manera, el municipio anticipó que el agente deberá asistir a una instancia de reeducación vial, mientras analiza posibles sanciones adicionales por su intervención durante el operativo.
El resultado del operativo
El procedimiento se extendió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo y contó con la participación de personal del área Operaciones de la Policía, efectivos de la Prefectura Naval Argentina y agentes municipales de Tránsito.
Como resultado de los controles, las autoridades retuvieron 13 motocicletas, algunas de alta cilindrada, y un automóvil.
Entre los vehículos secuestrados se encontraba la Honda Wave conducida por el joven de 19 años.
El episodio dejó dos situaciones bajo análisis: la actuación judicial contra el motociclista por la presunta resistencia a la autoridad y la evaluación administrativa del inspector que utilizó un cono de señalización para intentar detenerlo.