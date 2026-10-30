Emilia Mernes celebró su cumpleaños número 30 con una reunión íntima en la que estuvieron presentes su pareja, Duki, sus padres y algunos de sus amigos más cercanos. La artista entrerriana compartió distintas fotografías de la velada en sus redes sociales y mostró detalles de una celebración que combinó una cuidada ambientación, looks de alto impacto y momentos familiares.
Emilia Mernes cumplió 30 años: las fotos con Duki, el festejo familiar y su nuevo tema
La cantante entrerriana compartió imágenes de una noche junto a sus seres queridos, con dos cambios de vestuario, una cena especial y un lanzamiento musical que coincidió con la fecha.
El encuentro se realizó el jueves 29 de octubre, fecha en la que la cantante cumplió tres décadas. La decoración tuvo una estética marcada por los tonos oscuros, con velas rojas, flores bordó y rosas negras que acompañaron la puesta de la noche.
La celebración también funcionó como una oportunidad para reunir a su círculo más cercano en una fecha significativa. Entre las imágenes que publicó se destacaron las postales junto a Duki y una escena especialmente emotiva con sus padres, Pedro Mernes y Gabriela Rueda.
Dos looks y una cena
Para la ocasión, Emilia apostó por una producción de vestuario con el negro como protagonista. Uno de los conjuntos fue un minivestido de plumas, acompañado por un corpiño de encaje y un body de red. En algunas de las fotografías posó con una rosa negra, en sintonía con la estética elegida para el festejo.
Más tarde, la cantante cambió de vestuario y eligió un corset negro de cuero que combinó con un tapado largo de pelo blanco. El conjunto se completó con un collar de piedras bordó engarzadas en plata y una cartera con detalles dorados.
El trabajo de imagen estuvo a cargo de un equipo integrado por el maquillador Sergio, el estilista Dav Martens y el peluquero Juan Manuel Cativa. Este último realizó una melena negra larga, con ondas voluminosas, que acompañó los distintos momentos de la noche.
Antes de comenzar la cena, Emilia también compartió fotografías frente al espejo de un ascensor y en una escalera de mármol. En otras postales se la vio retocándose los labios con un pequeño espejo, mientras disfrutaba de la reunión.
La mesa principal tuvo una decoración en tonos vino, con copas de cristal, velas y arreglos florales. La propuesta mantuvo la identidad visual de toda la celebración, con una combinación de elementos elegantes y una iluminación tenue.
El momento familiar
Uno de los registros más destacados de la noche fue el que protagonizaron Emilia y sus padres. Pedro Mernes y Gabriela Rueda la besaron simultáneamente en las mejillas mientras ella cerraba los ojos y sonreía frente a la cámara.
La imagen tuvo un significado especial por la historia familiar de la artista. Su padre atravesó problemas de salud que marcaron a la cantante y que inspiraron "Guerrero", una de las canciones más personales de su repertorio.
También hubo fotografías junto a Duki, quien acompañó a su pareja durante toda la celebración. En una de las postales, Emilia aparece apoyada sobre el hombro del músico, mientras ambos intercambian una mirada cómplice.
El rapero también posó junto a la cantante y su padre. La presencia de familiares y amigos completó una noche que tuvo como eje el encuentro con sus afectos.
Entre los invitados estuvieron Flor Vichich, la escritora Camila Orsi, Juanchi Grillo y Bau Palladino. En una de las fotografías grupales, Emilia aparece junto a ellos mientras comparten un momento distendido y miran un celular.
La propuesta gastronómica incluyó distintas preparaciones dulces. Sobre una mesa se pudieron observar flanes con dulce de leche, trufas y una pavlova con frutos rojos.
El momento central llegó con la torta de cumpleaños: una preparación rectangular cubierta de crema, frutillas frescas y hojas de menta, montada sobre una base de alfajor de chocolate. La cantante sopló las 30 velitas negras que acompañaban el postre, en una de las escenas que compartió con sus seguidores.
Un estreno musical
El cumpleaños tuvo además un componente artístico. Emilia eligió la misma fecha para presentar "Bodypainting", su nuevo sencillo, cuyo lanzamiento estaba previsto para las 21.
La canción llegó como una novedad para sus seguidores y se sumó a una etapa de actividad musical de la intérprete, nacida el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, Entre Ríos.
De esta manera, la artista combinó dos acontecimientos en una misma jornada: la celebración de sus tres décadas y la presentación de nuevo material. El estreno de la canción le dio un marco especial a una fecha que también estuvo marcada por las imágenes de su vida familiar y su relación con Duki.