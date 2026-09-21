El vínculo entre Bandana y Emilia Mernes quedó en el centro de una nueva polémica luego de una transmisión vinculada con Popstars, el reality de Telefe que marcó el origen de la histórica banda pop argentina.
Fuerte cruce entre Lowrdez y Lissa de Bandana y Emilia Mernes: ¿Qué pasó?
Lourdes Fernández cuestionó que la cantante grabara el tema sin las integrantes del grupo. El fragmento se viralizó y Mernes respondió que habían recortado el video.
Durante el streaming, Lourdes Fernández, conocida artísticamente como Lowrdez, hizo un comentario sobre Mernes al recordar la canción “Maldita Noche”, uno de los temas del repertorio de Bandana.
“Un saludo a Emilia que no quiso grabar ‘Maldita Noche’ con nosotras”, expresó Fernández durante la transmisión. El comentario sorprendió a sus compañeras y generó una conversación sobre la decisión de la cantante entrerriana de grabar su propia versión del tema.
Lissa Vera intervino inmediatamente y calificó a Fernández como “la verdadera embrollera”. Sin embargo, cuando le preguntaron qué había ocurrido, Lowrdez explicó que, según lo que ellas habían sabido, la canción había sido grabada por Mernes en solitario.
“No sabemos, de repente nos dijeron que Emilia ya lo había grabado sola y lo sacó”, relató la integrante de Bandana.
La discusión
En medio del intercambio, Lissa Vera planteó una pregunta que profundizó el reclamo: “¿Con el permiso de quién?”. Luego agregó que ella no había dado su aprobación para aquella versión.
Virginia da Cunha, otra de las integrantes de Bandana, intentó poner el episodio en contexto y recordó que Mernes había homenajeado al grupo durante uno de sus recitales en el estadio Vélez.
“Nos hizo un homenaje en pleno estadio Vélez, no tenemos nada que reprocharle”, señaló da Cunha.
El comentario, sin embargo, no modificó la postura de Lowrdez, quien respondió con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “Los homenajes que me los hagan cuando esté muerta”.
La situación ocurrió durante la participación de las integrantes de Bandana en la transmisión especial de Popstars. El fragmento del intercambio comenzó a viralizarse posteriormente y fue compartido en distintas plataformas.
La respuesta
La polémica tuvo una segunda parte cuando Emilia Mernes reaccionó al modo en que comenzó a difundirse el episodio.
A través de sus redes sociales, la cantante cuestionó la circulación de un fragmento que mostraba únicamente las críticas de Lowrdez y no incluía el resto de la conversación.
“Cómo les gusta cortar los clips donde quieren jajaja”, escribió Mernes al responder a una publicación que había difundido el video.
En la transmisión completa, de hecho, el intercambio había continuado con un tono más distendido. Julieta Poggio intentó bajar la tensión y aseguró que Mernes tenía afecto por las integrantes de Bandana. Lowrdez respondió que también la querían, mientras que Lissa Vera destacó que la cantante tenía una buena relación con ellas.
El antecedente de “Maldita Noche” se remonta a 2024, cuando Mernes interpretó el tema durante uno de sus recitales en Vélez. La canción quedó incluida posteriormente en su álbum Tour_En_Vivo.mp3.
Según había contado anteriormente Valeria Gastaldi, otra integrante de Bandana, Mernes había buscado reunir a las cinco integrantes originales para interpretar la canción juntas. La propuesta finalmente no se concretó, entre otros motivos por la decisión de Ivonne Guzmán de mantenerse alejada del proyecto.
Así, el episodio que comenzó como un comentario durante un streaming terminó generando repercusión en redes sociales y una respuesta pública de Emilia Mernes, quien puso el foco en el recorte del video que se había viralizado.