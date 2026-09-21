Lali Espósito se convirtió en una de las figuras que captaron la atención en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde participó de distintas actividades vinculadas con la presentación de Glaxo, la película dirigida por Benjamín Naishtat que integra la competencia oficial del certamen.
Lali Espósito deslumbró en la gala del festival de San Sebastián
La cantante y actriz participó del festival de cine español para presentar Glaxo. Una remera con la consigna de Malvinas y dos apuestas de gala marcaron sus apariciones.
Durante sus apariciones en la ciudad española, la artista argentina mostró una serie de looks que combinaron prendas urbanas, diseños de gala y accesorios destacados. Entre ellos, sobresalió una remera blanca con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, que eligió para una de sus primeras presentaciones públicas.
La prenda, de la marca Ona Saez, tenía una tipografía inspirada en la bandera que los jugadores de la Selección Argentina exhibieron tras eliminar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
Lali completó ese conjunto con un blazer negro de corte amplio, una minifalda y anteojos oscuros. Durante una conferencia de prensa, explicó que su elección también estaba relacionada con una campaña solidaria destinada a colaborar con excombatientes de Malvinas.
Un mensaje argentino
La remera se convirtió en uno de los detalles más comentados de su llegada al festival. La artista explicó que decidió llevarla porque la cuestión Malvinas tiene un significado especial para los argentinos y porque consideró importante aprovechar la visibilidad que le brinda su presencia en un evento internacional.
La elección coincidió con la participación de otras actrices argentinas en el certamen, que también lucieron prendas con la misma consigna durante la presentación de Mis muertos tristes.
De esta manera, la presencia argentina en San Sebastián trascendió las películas y llegó también a la vestimenta de algunas de sus protagonistas.
De lunares a gala
Para la apertura del festival, Lali apostó por un vestido largo de Joti Harriague, con grandes lunares negros sobre un fondo blanco. El conjunto se completó con un collar de cristales de Swarovski Argentina.
En otra de sus apariciones diurnas, la cantante eligió un minivestido marrón de mangas largas, con un pronunciado escote, de la marca The Andamane. Lo combinó con stilettos al tono y tres collares de piedras verdes que aportaron contraste al conjunto.
En ambas ocasiones llevó el pelo suelto y un maquillaje con delineado negro y labios con brillo.
Para la segunda noche de gala, la estilista Maru Venancio preparó una nueva apuesta: un vestido negro largo, con mangas de estilo americano y un pronunciado escote en la espalda. Un aplique metálico acompañó el diseño y se destacó como uno de los detalles del atuendo.
A diferencia de las apariciones anteriores, Lali llevó el pelo recogido, lo que dejó al descubierto unos aros destacados. La manicura oscura completó el conjunto.
La participación de Espósito en San Sebastián combinó así su faceta como actriz, en el marco de la presentación de Glaxo, con una sucesión de elecciones de vestuario que recorrieron distintos estilos, desde una prenda con un mensaje ligado a la identidad argentina hasta diseños de gala.