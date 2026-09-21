Virginia Gallardo atravesó un momento de emoción al contar por qué no pudo cumplir una promesa que había asumido el año pasado: participar de la Peregrinación Juvenil del Nordeste Argentino hacia la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, en Corrientes.
Virginia Gallardo contó las secuelas que atraviesa tras una cirugía estética
La diputada no pudo participar de la peregrinación a Itatí porque sintió fuertes dolores en la cadera. “Caminar mucho es una de mis limitaciones”, explicó.
La diputada y exbailarina explicó a través de sus redes sociales que había comenzado a prepararse con anticipación para realizar el recorrido. Sin embargo, una caminata previa por la costanera correntina le hizo advertir que todavía no estaba en condiciones de afrontar una actividad física prolongada.
“Estoy un poco triste porque desde el año pasado que me prometí hacer la peregrinación a la virgen y me preparé para que eso suceda”, expresó Gallardo en un video que publicó el domingo.
La situación se produjo durante los días en que miles de personas participaron de la tradicional peregrinación hacia Itatí. Gallardo había querido comprobar previamente cómo respondía su cuerpo y salió a caminar por la costanera.
“La semana pasada salí a caminar por nuestra costanera, que no es muy larga y sabemos que no es muy difícil de completar un ida y vuelta, pero me empezó a doler mucho la cadera”, relató.
El dolor
En su mensaje, Gallardo relacionó las dificultades físicas que atraviesa con una intervención estética a la que se sometió años atrás y que estuvo a cargo del médico Aníbal Lotocki.
Sin brindar precisiones médicas sobre su cuadro actual, la exbailarina explicó que aquella intervención modificó distintos aspectos de su vida cotidiana y que debió aprender a reconocer sus propios límites.
“Desde que pasé por mi intervención mi cuerpo, mi tiempo y mis condiciones cambiaron”, afirmó.
La diputada sostuvo además que procura mantenerse en buenas condiciones, aunque reconoció que determinadas actividades representan una dificultad para ella.
“Siempre traté de estar bien, y lo estoy, pero sé mis limitaciones y caminar mucho es una de ellas”, señaló en el video.
Gallardo se mostró especialmente conmovida al observar las imágenes de los peregrinos que sí pudieron completar el recorrido hacia la Basílica de Itatí. Para ella, la imposibilidad de participar tuvo un significado particular debido a la promesa que había realizado.
Una promesa
La Peregrinación Juvenil del Nordeste Argentino se desarrolló durante el fin de semana y tuvo como destino el santuario de la Virgen de Itatí. La convocatoria reúne cada año a miles de personas que realizan el trayecto por motivos vinculados con la fe y las promesas personales.
“Veo las imágenes de todos que con fe, fuerza, esperanza y convicción y me hubiera encantado estar ahí acompañándolos”, expresó Gallardo entre lágrimas.
A pesar de no haber podido participar esta vez, la diputada aseguró que mantiene el objetivo de completar la peregrinación en el futuro.
“Algún día podré, voy a seguir intentándolo y me voy a seguir preparando para que pronto pueda peregrinar con ustedes junto a la casa de nuestra virgencita”, sostuvo.
Junto con el video, Gallardo también compartió una reflexión sobre el significado de la peregrinación y dejó planteada su intención de volver a prepararse para cumplir la promesa en otra oportunidad.