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19 de diciembre

Tini y Rodrigo De Paul: quién será el encargado de unirlos en una ceremonia simbólica

El hermano del futbolista tendrá un rol inesperado en la celebración y será una de las figuras clave de una jornada muy especial para la pareja.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan una nueva etapa de su relación.Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan una nueva etapa de su relación.
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Guido De Paul, hermano del futbolista Rodrigo De Paul, será quien oficie la unión simbólica entre el jugador y la cantante Tini Stoessel durante la celebración prevista para el próximo 19 de diciembre.

El vínculo entre ambos hermanos ocupa un lugar especial en la vida del futbolista, por lo que Guido tendrá un papel destacado en una ceremonia que no será un casamiento legal, sino una celebración simbólica junto a familiares y amigos.

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La celebración

El evento se realizará en Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz. Según la invitación que comenzó a circular, el inicio está previsto para las 21 y se espera la presencia de aproximadamente 300 invitados.

La pareja había confirmado su compromiso el pasado 11 de agosto. Ese día, Tini compartió un video en sus redes sociales en el que mostró parte de los preparativos y expresó su entusiasmo por el casamiento.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron sus planes de casamiento tras retomar su relación.Tini Stoessel y Rodrigo De Paul confirmaron sus planes de casamiento tras retomar su relación.

“Me caso”, escribió la cantante en aquella publicación.

La historia de amor

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul comenzaron su relación en 2021 y oficializaron su noviazgo a principios de 2022.

Luego atravesaron un período de separación, pero posteriormente retomaron su vínculo y confirmaron sus planes de casamiento.

Guido De Paul tendrá un papel especial durante la celebración de la pareja.Guido De Paul tendrá un papel especial durante la celebración de la pareja.

Los invitados

La celebración reunirá a personas cercanas a ambos protagonistas y podría contar con figuras del mundo del espectáculo y del fútbol.

Entre los nombres mencionados como posibles invitados aparecen María Becerra, Nicki Nicole, La Joaqui, Oriana Sabatini, Lele Pons, Steffy Roitman, Ricky Montaner, Alejandro Sanz y Susana Giménez.

Por el lado de Rodrigo De Paul, se espera la presencia de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Paulo Dybala, Leandro Paredes, Sergio “Kun” Agüero y Nicolás Otamendi, entre otros.

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