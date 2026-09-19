La organización de la celebración entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, prevista para el 19 de diciembre en el predio El Dok de Exaltación de la Cruz, suma un nuevo capítulo tras meses de especulaciones en el mundo de la música.
Boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: qué se sabe de la invitación a Emilia Mernes y los gestos de acercamiento
El evento de fin de año marcará el esperado reencuentro de figuras de la música y del fútbol argentino, en medio de un clima de hermetismo y protocolos.
En las últimas horas, trascendió que Emilia Mernes y Duki figuran entre los convocados a la fiesta, un gesto que marca un punto de inflexión en la relación entre las cantantes luego del distanciamiento iniciado a comienzos de año.
El acercamiento entre ambas artistas fue abordado en la televisión nacional, donde se detalló que las intérpretes habrían mantenido una conversación privada para aclarar diferencias.
En el ámbito digital, las interacciones muestran que Emilia sigue a Tini y a De Paul en Instagram, mientras el futbolista también la mantiene en su red social. Por su parte, la recíproca de Tini se señala como un paso inminente, lo que refuerza las versiones sobre el cierre de una etapa de frialdad entre las dos referentes del pop nacional.
Los detalles del evento y la lista de invitados
El festejo de fin de año está concebido como una experiencia inmersiva inspirada en la historia de la pareja y en referencias cinematográficas. La convocatoria prevé unos 300 asistentes, entre los que destacan integrantes de la Selección Argentina como Lionel Messi, Leandro Paredes y Paulo Dybala, además de figuras de la industria musical como María Becerra.
En contraste, la nómina de invitados presenta ausencias marcadas dentro del círculo cercano. Entre las bajas confirmadas sobresale la del influencer Lizardo Ponce, alejado del entorno por cortocircuitos tras la filtración de rumores vinculados a la pareja.
En tanto, las versiones en torno a la concurrencia de los padres de la cantante reflejan un escenario de reservas familiares de cara a un evento que, desde lo organizativo y lo estético, busca mantener la reserva con protocolos como la prohibición de dispositivos móviles.