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Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: qué se sabe de la lista de invitados para la boda del año

La exclusiva fiesta reunirá a grandes figuras del espectáculo y el fútbol en Buenos Aires, mientras se revelan ausencias resonantes y presencias confirmadas.

El evento está pensado para desarrollarse en un contexto de estricta privacidad dentro de un predio exclusivo de la provincia de Buenos Aires.El evento está pensado para desarrollarse en un contexto de estricta privacidad dentro de un predio exclusivo de la provincia de Buenos Aires.
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Uno de los grandes eventos del año será sin dudas la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. La celebración que reunirá al mundo de la música y del fútbol internacional vuelve a generar revuelo mediático tras trascender la nómina preliminar de convocados para el gran festejo. A medida que se acerca la fecha del evento, se revelaron los nombres de los famosos confirmados, las figuras internacionales que aún están en duda y el grupo de celebridades que habría sido descartado para la lista final.

Tini y Chris Martin interpretan We Pray en el escenario de Tecnópolis.Uno de los datos que más comentarios generó fue la presunta convocatoria a Chris Martin, líder de Coldplay, quien colaboró con Tini en reiteradas oportunidades.

Quiénes encabezan la nómina de confirmados

Entre las personalidades del espectáculo que ya tendrían asegurada su presencia figura Susana Giménez, señalada como una de las primeras en confirmar su asistencia. Del entorno cercano de la cantante se destacan figuras de la música urbana y las redes como María Becerra, La Joaqui, la artista colombiana Greeicy y Lele Pons.

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Por el lado del ámbito deportivo y los lazos de la Selección Argentina, la pareja de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo encabeza las asistencias confirmadas, sumados a parejas de íntimos amigos como Oriana Sabatini junto a Paulo Dybala, y Stef Roitman con Ricky Montaner. Asimismo, trascendió que recibieron su invitación la cantante colombiana Shakira, el exfutbolista Sergio "Kun" Agüero y los dueños del Inter Miami, David y Victoria Beckham.

La ausencia que más llamó la atención fue la de Lizardo Ponce, uno de los amigos históricos de Tini. Según la versión expuesta en el programa, el influencer no formaría parte de la lista de invitados.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 14, 2026 Former England player and Inter Miami co-owner David Beckham with his wife Victoria in the stands before the match REUTERS/Lee SmithAdemás de los Messi, otra de las famosas parejas invitadas serían los dueños del Inter Miami, David y Victoria Beckham. REUTERS/Lee Smith

Cuáles son los famosos descartados y las dudas internacionales

Así como se confirmaron presencias clave, también se conocieron los nombres de quienes no formarán parte del evento. En la lista de excluidos figura el cantante Luck Ra, por cuestiones de lealtad a La Joaqui, y el futbolista Joaquín "Tucu" Correa. De igual modo, quedarían al margen la pareja compuesta por Duki y Emilia Mernes.

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Por otra parte, la asistencia de algunas estrellas internacionales aún permanece bajo la categoría de incógnita debido a cuestiones de agenda o compromisos personales. Es el caso de Alejandro Sanz —quien suele celebrar su cumpleaños en Europa en fechas coincidentes—, el vocalista de Coldplay, Chris Martin, y la artista argentina Nicki Nicole.

Un festejo reservado y sin formalidades legales

El evento está pensado para desarrollarse en un contexto de estricta privacidad dentro de un predio exclusivo de la provincia de Buenos Aires. Pese a la repercusión de la lista, desde el entorno cercano a la pareja se ratificó que no habrá ceremonia civil ni religiosa, por lo que la reunión se enfocará estrictamente en una celebración simbólica junto a sus allegados.

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