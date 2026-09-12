En pleno desarrollo de su gira internacional por Latinoamérica, Tini Stoessel publicó un video en sus redes oficiales donde dejó ver el intenso trabajo funcional y de fuerza que lleva adelante a diario.
Tini Stoessel mostró su preparación física antes de continuar con la gira de Futttura
La artista argentina sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de las exigentes rutinas de entrenamiento que realiza entre concierto y concierto para responder a la alta demanda de su nuevo show internacional.
A través de una serie de imágenes de backstage y secuencias de entrenamiento, la cantante exhibió la marcada tonificación muscular alcanzada para afrontar las desgastantes coreografías de cada presentación. En una charla distendida con su equipo, la cantante mostró sus bíceps y exclamó: “Viste, nunca se me había marcado”.
En la primera foto, la artista posó mostrando sus músculos, lo que generó miles de comentarios, entre ellos el de su pareja, Rodrigo De Paul, quien escribió: “Epaaaaa esos tubosssss”, acompañado de emojis de fuego y corazones.
Según se observa en el material compartido, la rutina combina ejercicios de resistencia con pesas y ejercicios aeróbicos de alta intensidad, diseñados específicamente para sostener el ritmo en el escenario. Las imágenes mostraron momentos de máxima exigencia física alternados con escenas distendidas junto a los integrantes de su equipo de producción y cuerpo de baile.
Detalles de la preparación y los próximos escenarios
La preparación física se desarrolla en simultáneo con las pruebas de sonido y las giras entre ciudades. El tour de Tini arrancó el 2 de septiembre en el Arena de Guadalajara, donde se presentó ante unas 20.000 personas y contó con la presencia de Rodrigo De Paul en el público. Durante el show, la artista recibió un velo lanzado desde la platea y lo lució en el escenario, en medio de bromas sobre una posible boda, uno de los momentos más celebrados de la noche.
Tras su inicio de manga internacional en territorio mexicano —con conciertos masivos en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey— y su reciente paso por Costa Rica, el tour incluye fechas en El Salvador, Panamá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Venezuela.
El impacto entre los fanáticos
La publicación generó una inmediata repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron tanto la disciplina de la artista como la potencia visual y coreográfica del nuevo espectáculo.
Entre los testimonios de los fans, uno de ellos resumió el sentimiento general: “Eres una guerrera y solamente con tus canciones te identificas. Me salvaste a mí y apuesto a que muchos de aquí nos has salvado”.
Con casi 20 años de trayectoria que abarcan sus comienzos en la televisión hasta su consolidación en el pop urbano internacional, Stoessel apuesta a una puesta en escena que exige un estado óptimo para cumplir con una agenda de presentaciones consecutivas en toda la región.