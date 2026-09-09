Tini Stoessel volvió a generar repercusión en redes sociales después de compartir imágenes de su estadía en México, donde presentó su espectáculo Futttura. Entre las fotos y videos del show, la cantante mostró dos carteras Gucci de alta gama que llamaron especialmente la atención de sus seguidores.
Tini Stoessel lució carteras de lujo por más de 7.000 dólares tras el conflicto con su padre
Las imágenes se conocieron mientras trascienden versiones sobre una disputa vinculada al manejo de sus finanzas y una compra rechazada durante un viaje por Europa.
La publicación apareció en medio del conflicto que trascendió con su padre, Alejandro Stoessel, a raíz de una disputa vinculada al manejo de dinero y una compra de lujo que habría sido rechazada durante un viaje por Europa.
Cuánto cuestan
En las imágenes se pueden identificar dos modelos de Gucci, pertenecientes a líneas de alta gama de la marca italiana. Los valores informados para cada accesorio son:
- Gucci Jackie Slim mediana blanca: US$2.260.
- Gucci bolso de noche metálico con cadena y Doble G: US$5.200.
En total, ambas carteras alcanzan un valor aproximado de US$7.460.
La Gucci Jackie Slim es uno de los diseños reconocidos de la firma. El modelo que mostró la artista es blanco, está confeccionado en cuero granulado y cuenta con el tradicional cierre de pistón.
El segundo accesorio elegido
La otra cartera es un modelo de noche metálico, confeccionado con una malla brillante y una cadena con el característico aplique Doble G de la marca.
El accesorio puede utilizarse tanto al hombro como en la mano y está diseñado para complementar looks destinados a eventos y ocasiones especiales.
El conflicto económico
La aparición de los accesorios cobró especial repercusión por el contexto familiar que atraviesa la cantante. Según trascendidos, el conflicto con Alejandro Stoessel habría comenzado cuando Tini intentó realizar una compra de lujo durante un viaje por Europa.
La operación habría sido rechazada debido a que la tarjeta contaba con un límite de 2.000 euros, establecido por su padre.
En ese contexto, las nuevas imágenes de Tini con carteras cuyo valor conjunto ronda los US$7.460 volvieron a despertar comentarios en redes sociales y fueron vinculadas por los usuarios con la disputa económica que trascendió entre ambos.