Tini Stoessel volvió a referirse públicamente a la salud mental durante uno de sus shows y aprovechó un momento de emoción frente a sus seguidores para compartir una reflexión sobre los procesos personales y la importancia de buscar acompañamiento. La cantante habló de sus propias experiencias y llamó a no atravesar en soledad aquellas situaciones que pueden resultar difíciles.
Tini Stoessel habló de salud mental y dejó un mensaje: “No se sientan locos”
En medio de un momento personal complejo y mientras continúa con su gira Futttura, la cantante se emocionó durante una presentación y reflexionó sobre la importancia de pedir ayuda, hablar de lo que ocurre y contar con personas de confianza.
El mensaje ocurrió mientras interpretaba “Buenos Aires”, una de las canciones de su repertorio vinculadas a experiencias personales. En medio de la presentación, Tini se quebró y tuvo que detenerse por unos instantes. “No quiero llorar, pero gracias por hacerme feliz”, expresó ante el público.
A partir de ese momento, la artista comenzó a hablar sobre lo que significó para ella exponer aspectos de su vida a través de su música y sobre el proceso que atravesó con su álbum. Sus palabras tuvieron como eje la salud mental y la posibilidad de recurrir a otras personas cuando una situación se vuelve difícil de afrontar.
Tini habló sobre sus procesos personales y pidió buscar ayuda
Durante su reflexión, la cantante explicó que la exposición de cuestiones íntimas a través de su último trabajo musical inicialmente le generó incertidumbre. Según contó, no estaba acostumbrada a mostrar determinados aspectos de su vida de esa manera.
También vinculó ese recorrido con la etapa actual de su carrera. “Estar girando con Futttura y pasar desde Violetta a este álbum es fuerte”, señaló, en referencia al camino profesional que comenzó durante su adolescencia y a la transformación que experimentó como artista.
En ese contexto, sostuvo que las dificultades emocionales pueden formar parte de distintas etapas de la vida y remarcó la importancia de permitir que otras personas acompañen esos procesos.
“Me parece que todos en algún momento de nuestras vidas pasamos o estamos pasando por algún proceso complicado”, expresó.
Luego dirigió su mensaje directamente a quienes pudieran estar atravesando una situación similar: recomendó dejarse ayudar por los amigos o por las personas cercanas y de confianza.
“No se sientan locos”, fue una de las frases centrales de su intervención.
La cantante también planteó que hablar sobre salud mental todavía puede resultar difícil para muchas personas y consideró necesario seguir generando espacios donde estos temas puedan abordarse sin prejuicios.
Sus declaraciones se produjeron en un momento de alta exposición pública para la artista, atravesado además por versiones sobre una situación familiar. Sin embargo, en su intervención Tini no vinculó directamente sus palabras sobre salud mental con ese conflicto, por lo que no corresponde interpretar sus declaraciones como una explicación sobre su situación personal.
La reflexión tuvo lugar mientras continúa con su actividad artística y su gira Futttura, en la que la cantante recorre distintas etapas de su trayectoria musical.
Qué dicen los organismos de salud sobre el estigma y la importancia de pedir ayuda
El mensaje de Tini coincide con una problemática señalada por organismos internacionales de salud: el estigma alrededor de los problemas de salud mental puede convertirse en una barrera para pedir ayuda y acceder a atención.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostiene que el miedo, la incomprensión y los prejuicios pueden generar estigma, exclusión y discriminación hacia las personas que atraviesan problemas de salud mental. La entidad advierte además que esas situaciones pueden dificultar que las personas busquen y reciban la asistencia que necesitan.
La OPS también señala que las condiciones de salud mental son frecuentes y que reducir el estigma favorece la búsqueda de apoyo. En una campaña regional, el organismo destacó la importancia de hablar sobre cómo se encuentran las personas y promover interacciones positivas.
La evidencia internacional también muestra la dimensión del problema. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en 2025 que más de 1.000 millones de personas viven con algún trastorno mental y advirtió que una gran parte de quienes necesitan atención permanece sin acceso adecuado a servicios. El organismo ubicó entre los principales desafíos la necesidad de ampliar la atención y reducir el estigma y la discriminación.
En ese sentido, la OMS remarca que la información precisa puede contribuir a modificar percepciones negativas y favorecer que las personas busquen asistencia. La organización también advierte que la manera en que los medios abordan la salud mental puede influir sobre la percepción social y recomienda evitar estereotipos o simplificaciones.
La OPS, por su parte, recomienda ante situaciones de sufrimiento emocional buscar ayuda profesional y mantener el contacto con familiares y amigos, en lugar de atravesar el problema en aislamiento.
Desde esa perspectiva, el planteo realizado por Tini durante su show se inscribe en una conversación más amplia sobre la necesidad de quitarle el carácter de tabú a la salud mental y facilitar que quienes atraviesan un momento difícil puedan hablarlo y acceder a acompañamiento.
La cantante cerró su reflexión con un llamado a darse una oportunidad y a aceptar el acompañamiento de quienes están cerca. “Más allá de todas las personas que están alrededor es uno el que se termina salvando. Dense esa oportunidad”, expresó.