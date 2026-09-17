En medio de las versiones sobre el patrimonio de Tini Stoessel, surgió una cifra de US$89 millones que habría sido detectada en una auditoría solicitada por la propia cantante.
Tini Stoessel y los US$89 millones: qué se dijo sobre su patrimonio y qué respondió su familia
Una auditoría difundida en televisión habría registrado ese monto como facturación acumulada durante 11 años, pero desde el entorno de Alejandro Stoessel cuestionaron la versión y la calificaron como “un delirio”.
Según explicó Pilar Smith durante LAM (América), ese monto correspondería al total facturado por la artista a lo largo de 11 años de actividad y no necesariamente a su patrimonio personal.
Sin embargo, desde el entorno de Alejandro Stoessel cuestionaron la información. “Ni Dua Lipa factura esto y es un delirio”, habrían señalado, según lo informado en el programa.
De esta manera, la cifra quedó en el centro de una disputa en la que existen versiones diferentes respecto del dinero generado por la cantante y de cómo estaría distribuido.
Cómo se repartiría el dinero
Durante el programa también se detalló cómo se distribuiría el monto de US$89 millones en caso de que la cifra fuera correcta.
Según esa versión, Tini Stoessel tendría el 70% del total. En tanto, Alejandro Stoessel recibiría un 15% en concepto de indemnización, compensación económica y parte de las propiedades.
Mariana Muzlera, madre de la cantante, accedería al 10% correspondiente a propiedades y vehículos, mientras que Francisco, hermano de Tini, tendría el 5% restante.
No obstante, desde el entorno de los Stoessel negaron que los US$89 millones representen la cifra que actualmente estaría en discusión.
Sociedades y patrimonio
Uno de los puntos que aparecen en la disputa es el control de los negocios vinculados con la cantante. En ese marco, se menciona el traspaso del paquete accionario de las sociedades creadas en Estados Unidos y otros países.
De acuerdo con la información difundida, las empresas estarían relacionadas con distintas actividades comerciales de Tini.
Si bien trascendió que habría existido un acercamiento entre las partes, hasta el momento no se habría concretado un acuerdo.
El regalo que Tini recibió de sus fans
En paralelo a la situación familiar, Tini Stoessel continúa con su gira Futttura. Durante estos días se presentó en México y El Salvador y luego realizó un show en Panamá.
Después de esa presentación, sus seguidores le hicieron llegar un regalo especialmente preparado para ella: un libro cuya tapa lleva la frase “Para cuando necesites recordarnos”.
En su interior, el obsequio reúne cartas escritas por distintos fanáticos, quienes aprovecharon la ocasión para expresarle su cariño y acompañamiento.
Tini compartió parte del regalo a través de sus historias de Instagram y mostró la sorpresa que le prepararon sus seguidores.
Junto a la imagen, la cantante escribió: “Los amo con todo mi corazón”, acompañado por un emoji con lágrimas de emoción y un corazón con una venda.