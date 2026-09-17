El dinero en discusión

Tini Stoessel y los US$89 millones: qué se dijo sobre su patrimonio y qué respondió su familia

Una auditoría difundida en televisión habría registrado ese monto como facturación acumulada durante 11 años, pero desde el entorno de Alejandro Stoessel cuestionaron la versión y la calificaron como “un delirio”.