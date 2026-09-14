Tini Stoessel volvió a presentarse en El Salvador después de la suspensión del recital que tenía previsto para el sábado y aprovechó un momento del show para hablar con sus seguidores sobre su salud mental y el tratamiento que continúa realizando.
Tini Stoessel frenó su show con una confesión sobre su salud mental: “Sigo con psiquiatra”
Durante su presentación en El Salvador, la cantante se refirió al proceso personal que atraviesa y contó que continúa acompañada por profesionales, además de agradecer el apoyo que recibe de sus seguidores.
Durante el recital de Futttura, la cantante se mostró cercana con el público y compartió detalles de un proceso personal que atravesó durante los últimos años. En ese contexto, contó que continúa acompañada por profesionales y destacó el apoyo que recibe de su entorno.
El tratamiento de salud mental
Mientras presentaba canciones de Un mechón de pelo, álbum en el que abordó diferentes aspectos de su vida personal, Tini se refirió directamente al proceso que atravesó. “Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra”, expresó la cantante desde el escenario.
Además, contó que continúa realizando terapia psicológica y remarcó la importancia que tuvieron sus vínculos más cercanos durante ese período.
“A día de hoy sigo con psicóloga. A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años”, sostuvo.
La artista también incluyó a sus seguidores entre las personas que la acompañaron durante ese proceso y les agradeció el cariño que recibe. “Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo”, manifestó frente al público.
El mensaje sobre los momentos difíciles
En otro momento de su presentación, Tini reflexionó sobre las experiencias dolorosas y la posibilidad de convertirlas en aprendizajes personales.
“Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida. Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos”, expresó.
La cantante también habló sobre los cambios que pueden surgir después de atravesar situaciones difíciles y planteó la importancia de transformar esas experiencias. “Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una versión diferente, no sé si nueva, pero convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje”, señaló.
Sus palabras surgieron durante un recital en el que interpretó canciones de Un mechón de pelo, trabajo discográfico atravesado por referencias a diferentes momentos de su vida.
Tuvo que reprogramar su show
La presentación del domingo se realizó luego de que el recital previsto para el sábado fuera suspendido y reprogramado debido a una tormenta eléctrica, fuertes ráfagas de viento y problemas técnicos que afectaron el desarrollo del espectáculo.
Después de la cancelación, Tini explicó a sus seguidores a través de Instagram que el equipo había intentado mantener la presentación hasta último momento.
“Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder”, escribió la cantante.
Sin embargo, las condiciones no permitían garantizar el normal desarrollo del espectáculo. “Las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura”, indicó.
La decisión de priorizar la seguridad
Tini también explicó que el temporal había afectado distintos elementos de la puesta en escena. “Muchas cosas del show directamente dejaron de funcionar y así no se podía llevar adelante”, contó.
La artista aclaró que la decisión no estuvo vinculada únicamente con las dificultades técnicas, sino también con la seguridad de quienes participaban del espectáculo y de las personas que habían asistido.
“Más allá de lo técnico, estaba la seguridad de ustedes, de los bailarines, de los músicos y de cada persona que forma parte de este show”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que continuar con el recital en esas condiciones “significaba correr demasiado riesgo”.
Finalmente, la cantante confirmó que la presentación sería reprogramada para el domingo. “Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes, se intentó hacer todo lo que estaba a nuestro alcance hasta último momento”, expresó.