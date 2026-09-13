Condiciones climáticas

Tini Stoessel canceló su show en El Salvador por una tormenta: qué dijo la cantante

La artista argentina debía presentarse este sábado en el estadio Las Delicias, en Santa Tecla, como parte de su gira Futttura. Una tormenta eléctrica y fuertes ráfagas afectaron las condiciones técnicas y llevaron a suspender el recital por razones de seguridad.