Tini Stoessel no pudo realizar el concierto que tenía previsto este sábado por la noche en El Salvador, donde debía presentarse ante sus seguidores como parte de la gira internacional Futttura.
Tini Stoessel canceló su show en El Salvador por una tormenta: qué dijo la cantante
La artista argentina debía presentarse este sábado en el estadio Las Delicias, en Santa Tecla, como parte de su gira Futttura. Una tormenta eléctrica y fuertes ráfagas afectaron las condiciones técnicas y llevaron a suspender el recital por razones de seguridad.
El espectáculo estaba programado para las 21 en el estadio Las Delicias, en Santa Tecla, pero las condiciones meteorológicas complicaron el armado y funcionamiento de la puesta. Ante este escenario, el equipo de la cantante decidió suspender la presentación para preservar la seguridad de los asistentes y de quienes participaban del show.
La situación se produjo durante una jornada marcada por una tormenta eléctrica y fuertes ráfagas de viento. Las condiciones climáticas afectaron parte de la infraestructura necesaria para llevar adelante el recital y, según explicó posteriormente la propia artista, no estaban dadas las condiciones técnicas para realizarlo de manera segura.
Por qué se suspendió el recital de Tini en El Salvador
El concierto de Tini formaba parte de la etapa internacional de Futttura, la gira con la que la cantante argentina viene recorriendo distintos países. La fecha de El Salvador estaba prevista para el sábado 12 de septiembre en el estadio Las Delicias, ubicado en Santa Tecla.
Sin embargo, durante las horas previas al espectáculo las condiciones meteorológicas se deterioraron. La presencia de una tormenta eléctrica y las ráfagas de viento hicieron que el desarrollo de la puesta se volviera más complejo y afectaron componentes técnicos del espectáculo.
La decisión de suspender el recital no estuvo relacionada con la voluntad de la cantante de presentarse. De acuerdo con las explicaciones difundidas después de la cancelación, el equipo trabajó hasta último momento para intentar mantener la fecha, pero finalmente consideró que continuar implicaba un riesgo.
La propia Tini se encargó de comunicar la situación a sus seguidores a través de las redes sociales. Allí explicó que se había intentado avanzar con el espectáculo hasta el último momento, aunque las condiciones necesarias para garantizar la seguridad no estaban dadas.
El mal tiempo también tuvo consecuencias sobre la infraestructura del recital. Parte de la puesta dejó de funcionar correctamente debido al temporal, lo que terminó haciendo inviable la realización del concierto en las condiciones previstas.
La cantante puso el foco en que la decisión tuvo como principal objetivo evitar riesgos tanto para las personas que habían asistido al estadio como para los trabajadores y artistas involucrados en el espectáculo.
El mensaje de Tini para sus seguidores
Después de conocerse la suspensión, Tini publicó un mensaje dirigido especialmente a las personas que habían concurrido al estadio y esperaban verla sobre el escenario.
La cantante expresó su preocupación por no haber podido concretar el recital y remarcó que el equipo había intentado encontrar una alternativa hasta último momento. Sin embargo, explicó que las condiciones técnicas y meteorológicas no permitían desarrollar el espectáculo de forma segura.
“Se hizo todo lo posible” fue una de las frases que quedaron como síntesis de su explicación a los fanáticos. La artista buscó de esta manera transmitir que la suspensión no había sido una decisión tomada de manera anticipada, sino el resultado de las condiciones que se presentaron durante la jornada.
La situación generó repercusión entre sus seguidores, especialmente porque el concierto era parte de una gira internacional con una producción de gran escala. En este tipo de espectáculos, las condiciones meteorológicas pueden afectar estructuras, equipos eléctricos, pantallas, sonido y otros elementos que requieren determinadas condiciones para funcionar con seguridad.
La presentación en El Salvador estaba incluida dentro del tramo latinoamericano de Futttura. El calendario contempla otras fechas en la región, entre ellas una presentación prevista en Panamá el 15 de septiembre, seguida por conciertos en Colombia y Ecuador.
La suspensión del show en El Salvador se suma así a una gira que durante 2026 llevó a Tini por diferentes ciudades de Argentina y otros países de América Latina. La artista había comenzado una nueva etapa de presentaciones internacionales después de los conciertos realizados durante el año.