El distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes habría tenido un motivo diferente al que circuló inicialmente. Según contó Ángel de Brito en LAM, el conflicto estaría relacionado con un músico que durante años formó parte del equipo de Tini y que luego fue contratado por Emilia.
Quién es el músico que habría provocado la pelea entre Tini y Emilia Mernes
La información apunta a Pancho Cia, guitarrista y productor que durante años formó parte del equipo de la cantante y luego comenzó a trabajar con la intérprete de “MP3”.
De Brito explicó que no se trataría de un romance ni de un problema económico. “No se trata de un amorío, no es económico, es mucho más profundo. Será Tini quien lo contará, es su historia”, sostuvo.
El músico señalado es Pancho Cia, productor, guitarrista y integrante durante años del equipo de Tini. Según el periodista, la cantante había quedado decepcionada por un episodio privado relacionado con él que nunca se hizo público.
“Emilia sabía lo que había pasado y cuando se pelean, lo contrató y lo llevó a trabajar con ella, siendo amigas. Guitarristas, hay un millón, ahí siente Tini la traición”, afirmó De Brito.
La relación entre Tini y Pancho
Tini y Pancho Cia se conocieron durante la etapa de Violetta. Cuando la cantante comenzó su carrera como solista, él pasó a formar parte de su equipo. Desde 2021, ambos aparecieron juntos en distintas fotos y videos, al punto de que De Brito señaló que “Pancho era uno más de la familia Stoessel”.
La situación volvió a quedar expuesta durante el MP3 Tour de Emilia, que incluye una canción junto a Tini. En uno de los shows, la cantante se encontró inesperadamente con Pancho sobre el escenario.
Según lo comentado en el programa, Tini no había sido avisada de que el músico estaría allí y la situación habría sido interpretada como una traición.
La polémica con la mamá de Tini
Por otra parte, Mariana Muzlera, mamá de Tini, volvió a aparecer en redes sociales pocos días después del encuentro de su hija con Lali Espósito en el show de River.
La mujer publicó una foto frente a un espejo de un ascensor junto a su perro, que llevaba dentro de una mochila que aparentaba ser un transportador. La publicación generó críticas de algunos usuarios de X por la manera en que estaba trasladado el animal.
Entre los comentarios que recibió se pudieron leer frases como “Pide ayuda de emergencia el pobre perro”, “Pobre perro en manos de ESA” y “Alguien que lo ayude por favor”.