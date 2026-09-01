Sin despliegue de seguridad ni agendas oficiales, Emilia Mernes volvió a su Nogoyá natal para festejar el cumpleaños de su padre y protagonizó un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
El video viral de Emilia Mernes en una agencia de lotería de Nogoyá
En medio de un receso en su agenda profesional, la cantante entrerriana regresó a su ciudad natal para festejar el cumpleaños de su padre. Durante su estadía, se viralizó al mostrar la cotidianidad y la cercanía con los vecinos de su infancia.
Un video registrado por las cámaras de seguridad de una agencia de lotería barrial mostró a la artista en una escena cotidiana al pasar a saludar a su vecino de toda la vida, despertando el reconocimiento de sus seguidores por su humildad y el arraigo intacto con sus raíces entrerrianas.
Un saludo cotidiano que revolucionó las redes
La visita de la artista a la provincia de Entre Ríos sumó una insólita repercusión a partir de la difusión de una escena cotidiana. Las cámaras de seguridad de un negocio ubicado al lado de la panadería familiar registraron el momento en que la cantante ingresó al local para saludar al comerciante.
Juan, responsable de la agencia de lotería y vecino de toda la vida de la familia Mernes, compartió el fragmento que no tardó en circular por las plataformas digitales. Según precisó el comerciante en diálogo con medios regionales, el encuentro ocurrió el jueves de la semana pasada, pero decidieron difundirlo días después para resguardar la privacidad de la cantante durante su descanso familiar.
"Nada especial, vecinos de toda la vida. Siempre que anda y puede pasa a saludar", comentó Juan respecto a la visita. Asimismo, el vecino destacó la actitud de la intérprete al remarcar que "maneja una humildad y sencillez increíble" en cada una de sus apariciones por el barrio.
Intimidad y festejo en familia
El motivo principal de la escapada de Emilia a su suelo natal fue la celebración del cumpleaños de su padre, Pedro. A través de su cuenta secundaria de Instagram (Malaperocutie0k), la cantante compartió distintas postales del festejo íntimo bajo la frase: "Díganle feliz cumpleaños al mejor guerrero".
En el registro compartido por la propia artista se pudo ver la preparación del menú familiar: un asado, un plato de albóndigas con salsa y la torta elaborada por su madre, Gabriela. Del festejo también participaron su hermano Gabriel y Pupi, el perro familiar de 12 años que convive con sus padres en la localidad entrerriana.
El fuerte arraigo con su ciudad natal
El gesto de cercanía de la artista se suma al reconocimiento institucional que recibió a fines de mayo, cuando fue declarada Ciudadana Ilustre de Nogoyá en un acto celebrado en la Casa de la Cultura con el aval unánime del Concejo Deliberante local.
Durante aquella ceremonia, Mernes había enfatizado el vínculo que la mantiene unida a sus orígenes: "Nogoyá es mi vida. Acá están mis recuerdos, mis amigos, mi familia, mis profesores, esos lugares que llevo conmigo donde vaya y me recuerdan siempre de dónde vengo". A pesar de su proyección internacional, la cantante reafirmó en aquella oportunidad que su escenario favorito sigue siendo su ciudad natal.
La viralización del video en la agencias de lotería refleja una constante en la carrera de Emilia Mernes: la búsqueda de preservar el contacto directo con sus raíces y con la comunidad que la vio crecer, aun en medio del éxito masivo de su carrera musical.