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El video viral de Emilia Mernes en una agencia de lotería de Nogoyá

En medio de un receso en su agenda profesional, la cantante entrerriana regresó a su ciudad natal para festejar el cumpleaños de su padre. Durante su estadía, se viralizó al mostrar la cotidianidad y la cercanía con los vecinos de su infancia.