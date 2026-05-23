Emilia Mernes rompió el silencio sobre los rumores que en las últimas semanas la vincularon con una supuesta interna con Tini Stoessel. Luego de versiones cruzadas, especulaciones en redes sociales y comentarios sobre un posible distanciamiento, la artista confirmó por primera vez que existió una conversación entre ambas.
Video: Emilia Mernes contó que habló con Tini Stoessel después del escándalo
La cantante se refirió por primera vez a las versiones sobre una supuesta interna, cuestionó las “mentiras” que circularon y evitó dar detalles sobre el vínculo actual entre ambas artistas.
Aunque evitó profundizar sobre el conflicto, dejó algunas frases que rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores.
Qué dijo sobre los rumores
Durante una entrevista con el ciclo LAM, la cantante fue consultada por las versiones que circularon en torno a una supuesta pelea con Tini y también sobre su vínculo con Duki.
“La verdad es que con Duki todo bien, como siempre. Lo mismo con lo otro, no tengo nada para decir”, respondió inicialmente, intentando evitar el tema.
Además, se mostró molesta por las especulaciones surgidas en redes sociales y medios de comunicación: “Se dijeron muchas mentiras y no puedo salir a desmentir cada vez que inventan. Duelen las mentiras”.
La confirmación de una charla
En otro tramo de la nota, el cronista le preguntó directamente si había hablado con Tini luego del revuelo mediático.
Tras una breve pausa, Emilia confirmó el acercamiento, aunque prefirió no dar mayores detalles: “Sí… O sea, no voy a decir mucho más que esto. Pero gracias por preguntar…”.
La respuesta fue suficiente para alimentar aún más las especulaciones en redes sobre el estado actual de la relación entre ambas artistas.
Cómo surgieron las versiones de conflicto
Las versiones sobre un posible distanciamiento comenzaron a circular luego de que Tini dejara de seguir a Emilia en Instagram. A partir de ese gesto, surgieron rumores sobre supuestas tensiones personales y profesionales, además de especulaciones que también involucraron a otras figuras del ambiente musical.
En medio del revuelo, durante un show en Tucumán, Tini se refirió al tema y aseguró que se trataba de “algo muy delicado”.
El foco puesto en la música
Pese a la insistencia sobre el tema, Emilia dejó en claro que actualmente prefiere concentrarse en sus proyectos artísticos.
Cuando le consultaron por versiones de infidelidades y conflictos con el entorno de Tini, respondió de forma tajante: “Preguntame de mi música, que tengo un disco andando. Se vienen muchas cosas, estén atentos los fans”.