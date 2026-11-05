La familia de Lara Gutiérrez, una de las tres víctimas del crimen narco ocurrido en Florencio Varela, anunció que iniciará acciones legales contra la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el magistrado Ernesto Rodríguez por la filtración del video que registra las torturas sufridas por la adolescente, Brenda del Castillo y Morena Verdi antes de ser asesinadas.
Triple crimen en Florencio Varela: denuncian a dos jueces por la filtración de un video estremecedor
Los familiares de Lara Gutiérrez anunciaron que iniciarán acciones legales contra Sandra Arroyo Salgado y Ernesto Rodríguez tras la difusión de las imágenes que registran los tormentos sufridos por las tres jóvenes antes de ser asesinadas.
La filmación, que se conoció en las últimas horas, fue recuperada durante una investigación paralela a partir de las pericias realizadas al teléfono celular de un integrante de la organización narco liderada por Pablo Macalopu Cafferata, conocido como Roger.
Cómo se recuperó el video
Según la información judicial a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, los investigadores lograron recuperar un archivo audiovisual que había sido eliminado de la aplicación de mensajería Zangi, utilizada por los integrantes de la banda para comunicarse.
Luego de acceder al material, Arroyo Salgado remitió la filmación el pasado 16 de octubre al juez Jorge Rodríguez, quien está a cargo de la investigación por el triple crimen.
El registro tiene una duración aproximada de tres minutos y contiene el interrogatorio violento que uno de los implicados realizó a una de las víctimas dentro de la vivienda ubicada en la intersección de las calles Jáchal y Chañar, en Florencio Varela.
El comunicado de la familia
Tras la circulación de las imágenes, los familiares de Lara difundieron un comunicado en el que confirmaron que denunciarán a Arroyo Salgado y al juez Ernesto Rodríguez por la filtración del archivo. La presentación será impulsada a través de su abogada, Verónica Veliz.
En el escrito, la familia recordó que ya había solicitado al Juzgado Federal de Morón N.º 2, Secretaría 8, que adoptara medidas para impedir la difusión de material sensible, como había ocurrido anteriormente con las fotografías de las autopsias.
Además, cuestionaron la actuación de los magistrados y anunciaron que avanzarán con denuncias legales, administrativas y disciplinarias por lo que consideran una omisión en el cumplimiento de esas medidas.
“Consideramos inadmisible que, por su falta de decoro, negligencia o mal desempeño, haya permitido que suceda una situación de tal gravedad”, expresaron en el comunicado.
El pedido de investigar el origen de la filtración
Otro de los puntos planteados por los familiares fue la necesidad de determinar cómo llegó el video a circular públicamente. En ese sentido, solicitaron que se investigue de manera urgente el origen del material y advirtieron sobre posibles consecuencias para el desarrollo de la causa.
También hicieron referencia a la coincidencia entre el nombre por el que se conoce al presunto integrante de la banda, Roger, y el segundo nombre de Alex Roger Idone, quien permanece prófugo de la Justicia.
La familia reclamó la intervención de las autoridades judiciales superiores para evitar que la difusión del archivo afecte la investigación principal. “La prioridad absoluta del Estado debe seguir siendo esclarecer el hecho y sancionar a los verdaderos culpables”, sostuvieron.
El reclamo de la familia de Lara
En el cierre del comunicado, los familiares expresaron su preocupación por el impacto que la circulación de las imágenes provoca en sus vidas, especialmente en los hermanos menores de Lara.
“Basta de causar más dolor y daño psicológico a la familia, Lara tiene hermanos menores, exigimos respeto y compromiso”, manifestaron.
Finalmente, aseguraron que llevarán adelante todas las acciones necesarias contra quienes consideren responsables, tanto por los crímenes como por las irregularidades que, según denunciaron, se produjeron durante el proceso judicial.