Prueba sensible

Triple crimen en Florencio Varela: denuncian a dos jueces por la filtración de un video estremecedor

Los familiares de Lara Gutiérrez anunciaron que iniciarán acciones legales contra Sandra Arroyo Salgado y Ernesto Rodríguez tras la difusión de las imágenes que registran los tormentos sufridos por las tres jóvenes antes de ser asesinadas.