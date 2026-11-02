El Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de $10 millones por persona para quienes aporten información que permita encontrar y detener a los cinco hombres buscados en la causa por los asesinatos de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley Del Castillo. Los datos pueden brindarse de manera gratuita y confidencial al 134.
Ofrecen $10 millones por cada uno de los cinco prófugos investigados por el triple crimen de Florencio Varela
El Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de $10 millones por persona para quienes aporten información que permita encontrar y detener a los cinco hombres buscados en la causa por los asesinatos de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley Del Castillo. Los datos pueden brindarse de manera gratuita y confidencial al 134.
El Gobierno nacional ofreció una recompensa de 10 millones de pesos por cada uno de los cinco hombres buscados en la investigación del triple crimen de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. La medida quedó establecida mediante la Resolución 1126/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial.
El ofrecimiento está dirigido a personas que puedan aportar información útil para localizar y lograr la captura de los sospechosos, siempre que no hayan participado en los hechos investigados. Quienes tengan datos pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea telefónica gratuita 134.
La resolución fue firmada el 30 de octubre de 2026 y dispone que el pago se realizará luego de evaluar la utilidad de la información aportada. Además, establece que se deberá preservar la identidad de quien colabore con la investigación.
Quiénes son los cinco hombres por los que se ofrece la recompensa
La medida alcanza a Manuel David Valverde Rodríguez, David Gustavo Morales Huamani, Alex Roger Ydone Castillo, Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire. Según los datos consignados en la resolución, los cinco son de nacionalidad peruana y tienen órdenes de captura nacionales e internacionales.
El documento precisa que las órdenes de captura se dictaron en distintas fechas. El 8 de octubre de 2025 se dispuso la captura nacional de Manuel David Valverde Rodríguez y David Gustavo Morales Huamani. Al día siguiente, el 9 de octubre, se ordenó la detención de Alex Roger Ydone Castillo.
Posteriormente, el 18 de septiembre de 2026, la Justicia dispuso la captura internacional de los tres hombres mencionados. En esa misma fecha también se ordenaron las capturas nacionales e internacionales de Kevin Manuel Valverde Urtecho y Abel Josuel Taya Humpire.
La investigación tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, Secretaría Nº 8. La causa está caratulada “Víctor Sotacuro Lázaro y otros s/ homicidio agravado”, bajo el expediente FSM 47139/2025.
De acuerdo con los considerandos de la resolución, el juzgado solicitó al Programa Nacional de Recompensas que se fijara un monto para quienes pudieran aportar datos que permitieran encontrar a los cinco buscados.
El Ministerio de Seguridad señaló que, a partir de las investigaciones y las evidencias reunidas, existen elementos para sostener con un alto grado de probabilidad que los mencionados integrarían una organización criminal de estructura compleja, con distintos niveles y funciones.
Según el documento, la organización estaría dedicada principalmente al tráfico de estupefacientes y tendría capacidad logística para operar en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta y países limítrofes.
La resolución también vincula el origen de las actuaciones judiciales con la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley Del Castillo. Los cuerpos de las tres mujeres fueron encontrados en un inmueble ubicado en Chañar 702, en Villa Vatteone, partido de Florencio Varela.
Según el relato incorporado en el texto oficial, las víctimas habían sido trasladadas mediante engaño y retenidas contra su voluntad en ese lugar, donde fueron torturadas y asesinadas.
Cómo aportar información y cobrar la recompensa
Las personas que tengan datos sobre el paradero de cualquiera de los cinco hombres pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional.
El canal habilitado es la línea gratuita 134. La resolución establece que el ofrecimiento de recompensa se aplica dentro del territorio de la República Argentina y que el monto fijado es de 10 millones de pesos por cada uno de los buscados. Por lo tanto, la suma corresponde a cada persona cuya captura pueda concretarse a partir de información útil.
El pago no se realiza de manera automática por el solo hecho de brindar un dato. De acuerdo con el artículo 3 de la resolución, antes deberá intervenir un representante de la autoridad judicial o de la autoridad competente, quien evaluará el mérito de la información suministrada.
Una vez cumplida esa instancia, la recompensa será abonada en el Ministerio de Seguridad Nacional o en el lugar que designe la representante de esa cartera. El texto también dispone expresamente que deberá resguardarse la identidad de la persona que aporte los datos.
Como parte de la implementación, el Ministerio encomendó a su Dirección de Comunicación Institucional la difusión de la medida en medios gráficos, radiales y televisivos de circulación nacional. También instruyó a las fuerzas federales de seguridad para que publiquen y distribuyan los afiches correspondientes a los cinco hombres buscados.
La Resolución 1126/2026 entró en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. De esta manera, quedó formalizado el ofrecimiento de recompensas para quienes puedan contribuir a localizar a los cinco prófugos investigados en la causa por el triple crimen de Florencio Varela.
Fuente: Resolución 1126/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.