Boletín Oficial

Ofrecen $10 millones por cada uno de los cinco prófugos investigados por el triple crimen de Florencio Varela

El Ministerio de Seguridad Nacional estableció una recompensa de $10 millones por persona para quienes aporten información que permita encontrar y detener a los cinco hombres buscados en la causa por los asesinatos de Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley Del Castillo. Los datos pueden brindarse de manera gratuita y confidencial al 134.