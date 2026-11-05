Inseguridad en Santa Fe

Entraron a una casa y se llevaron cuatro motos en barrio Ciudadela

El robo ocurrió en una propiedad de calle Padilla al 3300. Los delincuentes violentaron una de las puertas de acceso, intentaron abrir el portón principal y escaparon con cuatro motocicletas, dos de ellas de gran cilindrada y más de 200 kilos de peso. También revolvieron automóviles que estaban estacionados en el lugar.