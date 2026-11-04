Una horda de delincuentes atacó una vivienda de Sauce Viejo durante el fin de semana largo de mediados de octubre de este año. Fue saqueado el domicilio de una joven familia que vacacionaba en las sierras de Córdoba en ese momento. Antes de escapar, los ladrones incendiaron el lugar. Por este salvaje hecho fueron imputadas este miércoles otras tres personas que se suman a otras dos que ya habían sido acusadas formalmente.
Imputaron a otras tres personas por el asalto a una casa que fue incendiada en Sauce Viejo
Ya son cinco los implicados que fueron detenidos. Los investigadores buscan a otros dos sujetos que fueron captados por las cámaras de seguridad del domicilio atacado.
El fiscal José Ignacio Suasnabar lidera la investigación y fue el encargado de representar al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia, que fue presidida por la jueza Rosana Itatí Carrara y se realizó en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Por la familia afectada, que se presentó como querellante, actuó la abogada Melisa Logica.
El hecho ocurrió durante la noche del domingo 11 de octubre y los sospechosos, que serían parte de un mismo grupo familiar, son vecinos de las víctimas.
La joven pareja que vivía en ese domicilio se hallaba descansando en la localidad de Tanti, en el Valle de Punilla. Allí, cuando se preparaban para dormir, la mujer fue alertada a través de su celular de que algo raro pasaba en su casa.
Abrió la aplicación y al fijarse en las imágenes de las cámaras de vigilancia pudo observar cómo varios sujetos estaban adentro y robaban sus pertenencias.
Desesperación
Se desesperó y llamó a familiares que viven en una casa lindera. Un hermano del propietario saltó el tapial y se trenzó en lucha con algunos de los malvivientes. Terminó bastante golpeado y lastimado, pero los puso en fuga.
Otro que había quedado adentro del inmueble incendió un sofá antes de escapar. Las llamas se extendieron por toda la estructura, provocaron destrozos totales y tornaron inhabitable la vivienda.
Una patrulla policial alcanzó a dos de los responsables cuando trataban de alejarse. Se trataba de un joven y un adolescente que fueron imputados días atrás.
La semana pasada se realizaron varios allanamientos simultáneos en la cuadra de las víctimas y fueron arrestados otros tres sospechosos: dos mujeres y un hombre. Ellos fueron los imputados este miércoles.
Ellas esquivaron la prisión preventiva, porque tienen hijos pequeños, pero deberán someterse a reglas de conducta estrictas y retirarse del barrio.
Durante el operativo se recuperaron algunos de los elementos sustraídos y partes de otros.
Reconstrucción
Las víctimas aguardan que la medida cautelar se haga efectiva para volver a lo que queda de su hogar, que debe ser reconstruido.
Ahora los especialistas de la Policía de Investigaciones tratan de identificar a otras dos personas que participaron del saqueo.
Según trascendió, todos los involucrados formarían parte de un clan familiar. Además, varios de ellos tendrían antecedentes por robo, amenazas y tenencia de armas de fuego, entre otros delitos.