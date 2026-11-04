San Cristóbal

Detenido por estafas ganaderas millonarias en Curupaytí y Moisés Ville

Un hombre de 64 años quedó bajo prisión preventiva domiciliaria, acusado de cometer dos estafas mediante la compra de ganado con cheques electrónicos que no podían cobrarse. La Justicia fijó una caución superior a los $100 millones y estableció un plazo de 60 días para la medida cautelar.