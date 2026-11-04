Un hombre de 64 años quedó en prisión preventiva domiciliaria acusado de estafar a dos productores agropecuarios del departamento San Cristóbal, mediante operaciones de compra de ganado por las que habría ocasionado un perjuicio económico superior a los 99 millones de pesos.
Detenido por estafas ganaderas millonarias en Curupaytí y Moisés Ville
Un hombre de 64 años quedó bajo prisión preventiva domiciliaria, acusado de cometer dos estafas mediante la compra de ganado con cheques electrónicos que no podían cobrarse. La Justicia fijó una caución superior a los $100 millones y estableció un plazo de 60 días para la medida cautelar.
El imputado, identificado mediante sus iniciales como W. H. R., es investigado por dos hechos cometidos durante septiembre de este año, en perjuicio de productores de Curupaytí y Moisés Ville.
La medida cautelar fue dispuesta por la jueza Cecilia Álamo, a pedido del fiscal Mauricio Gabriel Spinosa, durante una audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal.
La magistrada estableció que el acusado deberá cumplir 60 días de prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria. Además, dispuso la constitución de una fianza superior a los $100 millones, según lo acordado entre las partes y con la conformidad de las víctimas.
Compró ganado en Curupaytí y entregó cheques que no podían cobrarse
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, las maniobras se concretaron el viernes 4 de septiembre de 2026, cuando el acusado habría realizado operaciones comerciales presentándose como un comprador con capacidad económica para cumplir sus compromisos.
El fiscal Spinosa explicó que el hombre “defraudó patrimonialmente a dos productores agropecuarios del departamento San Cristóbal ante los que se presentó con una falsa apariencia de solvencia económica y de cumplimiento de las obligaciones comerciales asumidas”.
La primera operación investigada tuvo como damnificado a un productor de Curupaytí, quien entregó 12 novillitos y ocho vaquillas de raza Brangus que se encontraban en un establecimiento rural de esa localidad.
La transacción fue documentada mediante una liquidación de venta directa por más de $26 millones.
Como forma de pago, el imputado entregó cinco cheques electrónicos diferidos que, según la acusación, sabía que no podrían cobrarse cuando llegaran sus respectivos vencimientos.
Otra maniobra similar en Moisés Ville por más de $72 millones
La segunda estafa investigada habría sido cometida contra un productor agropecuario de Moisés Ville, mediante una modalidad similar.
Según detalló el representante del MPA, el hombre adquirió 50 novillitos de raza Brangus por un total de $72.457.060, que también abonó mediante cheques electrónicos sin posibilidades de ser cobrados en las fechas correspondientes.
“Con la misma maniobra delictiva, el imputado estafó a un productor agropecuario de Moisés Ville”, sostuvo Spinosa al describir la segunda operación.
De acuerdo con la Fiscalía, ambas transacciones provocaron un perjuicio patrimonial conjunto superior a los $99 millones, correspondiente al ganado entregado por los productores.
Prisión preventiva domiciliaria y una fianza superior a $100 millones
Durante la audiencia, el fiscal Mauricio Gabriel Spinosa solicitó la imposición de una medida cautelar para el acusado.
Finalmente, la jueza Cecilia Álamo resolvió que el imputado permanezca bajo arresto domiciliario durante 60 días, mientras continúa la investigación penal.
Asimismo, dispuso que el hombre constituya una fianza por un monto superior a $100 millones, condición acordada entre las partes y aceptada por los damnificados.
Al acusado se le atribuyó la autoría de dos hechos de estafa, relacionados con las operaciones de compraventa de ganado realizadas en septiembre.
La causa continúa bajo la responsabilidad de la Fiscalía Regional 5, que deberá avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad penal del imputado.