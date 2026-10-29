Esta semana en la cabecera departamental de San Cristóbal se concretó la sexta reunión de la Mesa de Seguridad Rural Provincial, un espacio de articulación que recorre los 19 departamentos de Santa Fe, con el objetivo de tratar los hechos delictivos en el ámbito rural, hablar de la prevención, el control y la investigación de los robos.
San Cristóbal fue sede de una nueva reunión de la Mesa de Seguridad Rural Provincial
El encuentro se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural, donde participaron autoridades provinciales, intendentes y presidentes comunales, concejales, productores, entidades agropecuarias, representantes de la justicia y fuerzas de seguridad. El objetivo es abordar las problemáticas vinculadas a la seguridad en el ámbito rural y avanzar en soluciones concretas para el sector productivo.
Uno de los principales ejes abordados fue la necesidad de fortalecer la prevención y promover la denuncia de los delitos, entendiendo que contar con información concreta permite identificar zonas de mayor conflictividad y mejorar las estrategias de seguridad.
Las autoridades también remarcaron la importancia de que los productores se involucren activamente y realicen las denuncias correspondientes ante los hechos delictivos.
Además, productores, propietarios de establecimientos rurales y trabajadores contaron algunas de sus experiencias, detallaron sobre los robos que sufrieron y manifestaron su preocupación porque la inseguridad sigue escalando.
El rol de la justicia
Durante la reunión, el fiscal regional de la Circunscripción Judicial Nº 5 Carlos Bottero y el fiscal adjunto de San Cristóbal Mauricio Espinosa explicaron aspectos relacionados con la investigación de los delitos y el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, mientras que desde los organismos provinciales y entidades agropecuarias se abordaron distintas herramientas de prevención y control.
La jornada también permitió analizar la problemática del abigeato y su impacto sobre la seguridad alimentaria, destacando la necesidad de profundizar los controles sanitarios y la articulación entre los distintos organismos.
Trabajo conjunto
El senador Felipe Michlig destacó "la amplia representación institucional presente", reparando en la importancia central de la seguridad, "por supuesto para todos los ciudadanos, pero por sobre todo el tema de la seguridad rural, que es la base de la producción de todos nuestros pueblos y nuestras ciudades".
Por su parte, el titular de Desarrollo Territorial Agropecuario de la provincia y coordinador de la Mesa de Seguridad Rural Provincial, Dieter Everardo Von Pannwitz, indicó que el objetivo de estos encuentros es generar espacios de trabajo concreto, evitando que las reuniones se conviertan solamente en ámbitos de exposición de problemáticas.
"La mesa está integrada por el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Justicia y Seguridad, el Ministerio Público de la Acusación, ASSAl, SENASA y las distintas entidades agropecuarias, trabajan de manera conjunta en mecanismos destinados a prevenir y combatir el delito rural".
Los presentes calificaron del encuentro positivo ante esta problemática recurrente y que necesita respuestas por eso, la importancia de esta reunión, ya que a diario se escuchan casos de abigeato e inseguridad en los campos de la región.