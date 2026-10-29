Con amplia participación

San Cristóbal fue sede de una nueva reunión de la Mesa de Seguridad Rural Provincial

El encuentro se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural, donde participaron autoridades provinciales, intendentes y presidentes comunales, concejales, productores, entidades agropecuarias, representantes de la justicia y fuerzas de seguridad. El objetivo es abordar las problemáticas vinculadas a la seguridad en el ámbito rural y avanzar en soluciones concretas para el sector productivo.