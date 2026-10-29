El complejo La Estación de Vera fue sede de una jornada taller sobre salud mental que reunió a funcionarios del gobierno local y representantes de distintas instituciones de la ciudad. El objetivo fue promover el diálogo entre los sectores involucrados y avanzar en estrategias conjuntas para abordar las problemáticas vinculadas con la salud mental en la comunidad.
Vera reunió a instituciones para fortalecer el abordaje de la salud mental
El encuentro se realizó en el complejo La Estación y contó con la participación de Laura Delarosa, coordinadora de Salud Mental del Nodo Reconquista. La jornada convocó a funcionarios y referentes institucionales para avanzar en la conformación de una Mesa Local Intersectorial, con eje en la prevención, la articulación de recursos y la atención de los consumos problemáticos.
La actividad contó con la participación de Laura Delarosa, coordinadora de Salud Mental del Nodo Reconquista, y se enmarcó en una propuesta de trabajo que busca fortalecer la articulación interinstitucional en distintas localidades de la región.
La apertura estuvo a cargo de la directora del Hospital Regional de Vera, la doctora Carola Neumann, quien dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de generar espacios de intercambio para poner en funcionamiento la Mesa Local Intersectorial de Salud Mental.
Un abordaje integral y articulado
Durante el encuentro, Delarosa remarcó la necesidad de comprender la salud mental como parte integral de la salud y tener en cuenta los distintos factores que influyen en el bienestar de las personas.
"Salud y salud mental son cosas integradas, porque la salud está íntimamente ligada a lo que nos pasa o sufrimos en otros aspectos", explicó.
En ese sentido, señaló que uno de los propósitos de la jornada fue conocer las perspectivas de las instituciones locales, identificar las principales dificultades y construir herramientas de intervención acordes con las necesidades de la comunidad.
"La idea es comenzar dialogando con las instituciones para conocer su visión sobre esta problemática y elaborar estrategias para poder abordarla", agregó.
La iniciativa busca establecer un espacio de trabajo compartido en el que los distintos actores puedan intercambiar experiencias, coordinar acciones y fortalecer las respuestas ante situaciones que requieren una intervención conjunta.
Recursos disponibles y desafíos de atención
Otro de los ejes de la jornada fue la disponibilidad de recursos humanos y económicos para atender las demandas vinculadas con la salud mental.
Delarosa indicó que las limitaciones de recursos representan una dificultad común en distintas localidades, aunque sostuvo que el abordaje también requiere definir prioridades y aprovechar de manera adecuada las herramientas disponibles.
"Los recursos limitados forman parte del problema común, pero debemos buscar la salida para poder afrontar esta situación, que no pasa solamente por una cuestión económica, sino también por los profesionales con los que se cuenta en cada lugar", señaló.
En esa línea, destacó la importancia de identificar las necesidades de cada comunidad y determinar dónde resulta prioritario concentrar los esfuerzos, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta de los servicios y las instituciones.
La coordinadora también precisó que, si bien era la primera vez que se realizaba esta actividad en Vera, la propuesta forma parte de un programa que ya se desarrolla en otras localidades del Nodo Reconquista.
Consumos problemáticos y redes de acompañamiento
Los consumos problemáticos ocuparon un lugar central en el intercambio, debido a la necesidad de articular respuestas que involucren no solo al sistema de salud, sino también a las familias, las instituciones y las redes sociales de cada comunidad.
Durante la jornada se planteó la importancia de fortalecer los vínculos de acompañamiento y promover intervenciones que contemplen las distintas dimensiones de estas situaciones, especialmente entre los sectores que pueden encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad.
En ese contexto, Delarosa hizo hincapié en la necesidad de prestar atención a las situaciones de aislamiento social, tanto entre jóvenes como entre personas mayores, y de generar espacios que favorezcan la participación y el acompañamiento.
La puesta en marcha de la Mesa Local Intersectorial apunta a consolidar ese trabajo conjunto, facilitar la comunicación entre los actores involucrados y desarrollar estrategias que permitan abordar las problemáticas de salud mental de manera integral en la ciudad de Vera.