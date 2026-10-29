Encuentro entre autoridades y referentes

Vera reunió a instituciones para fortalecer el abordaje de la salud mental

El encuentro se realizó en el complejo La Estación y contó con la participación de Laura Delarosa, coordinadora de Salud Mental del Nodo Reconquista. La jornada convocó a funcionarios y referentes institucionales para avanzar en la conformación de una Mesa Local Intersectorial, con eje en la prevención, la articulación de recursos y la atención de los consumos problemáticos.