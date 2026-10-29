Por su aporte a la comunidad

Carmen Bugdahl fue distinguida como Ciudadana Ilustre de San Carlos Centro

La distinción fue formalizada mediante el Decreto N.º 047/26 y reconoce su trayectoria en el ámbito educativo, su participación en instituciones de bien público y su desempeño en la función pública. También se destacó su labor al frente de la Fundación Santafesina Virgen de Luján durante 27 años.