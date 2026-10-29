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La Sociedad Ítalo Argentina de Pilar renovó uno de sus espacios emblemáticos

La institución volvió a abrir las puertas de su salón, que lleva el nombre de María del Carmen Sosa, en reconocimiento a su trayectoria y al acompañamiento brindado a la entidad. El acto contó con la participación de representantes de la institución y autoridades locales.

El acto contó con la participación de representantes de la institución y autoridades locales.El acto contó con la participación de representantes de la institución y autoridades locales.
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La Sociedad Ítalo Argentina de Pilar reinauguró su renovado salón, un espacio que forma parte de la vida social y comunitaria de la localidad. La sala lleva el nombre de María del Carmen Sosa, como homenaje a su incansable labor y al apoyo que brindó a la institución.

El acto de reinauguración incluyó el tradicional corte de cintas, que estuvo a cargo del presidente de la Sociedad Ítalo Argentina, Leandro Chiabrando; el senador provincial Rubén Pirola; y el presidente comunal de Pilar, Carlos Martínez Aguirre.

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La renovación representa un nuevo paso en la puesta en valor de las instalaciones de la entidad, que mantiene su presencia en la comunidad a través de su actividad institucional y social.

Acompañamiento

La ocasión también permitió reconocer el compromiso de quienes acompañan el crecimiento de la Sociedad Ítalo Argentina y contribuyen a preservar este espacio de encuentro para los vecinos de Pilar.

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Sobre este tema el senador Rubén Pirola comentó: "Me alegra haber acompañado este largo recorrido junto a las distintas comisiones directivas, las autoridades comunales, a su actual Presidente Leandro y mi equipo, que asumieron el desafío de llevarlo adelante".

En este sentido sostuvo que ahora viene lo mejor. "Volver a verlo lleno de vecinos, celebraciones y proyectos. Mi gratitud a quienes lo construyeron, a quienes lo preservaron y a quienes trabajaron para que las próximas generaciones puedan seguir disfrutándolo", añadió.

Llega al Gran Premio Norberto Gatti

En el marco de las actividades por los 150 años de Pilar, la localidad sumará una propuesta deportiva con la realización del Gran Rural Bike, una competencia que reunirá a ciclistas de distintas localidades de la región.

El acto contó con la participación de representantes de la institución y autoridades locales.El acto contó con la participación de representantes de la institución y autoridades locales.

La jornada tendrá lugar el domingo 1 de noviembre, a partir de las 10, en el predio del Club Caza y Pesca, ubicado sobre la Ruta Provincial 10. La prueba se disputará bajo la denominación Gran Premio Norberto Gatti y formará parte del calendario de celebraciones por el sesquicentenario de la localidad.

La iniciativa busca combinar el deporte con los festejos por el aniversario de Pilar, generando un espacio de encuentro para deportistas, aficionados y vecinos.

La competencia de rural bike será uno de los eventos deportivos incluidos en la agenda conmemorativa por los 150 años de Pilar. La convocatoria está dirigida a ciclistas de diferentes localidades, que llegarán para participar de una jornada dedicada al ciclismo y la actividad al aire libre.

El acto contó con la participación de representantes de la institución y autoridades locales.El acto contó con la participación de representantes de la institución y autoridades locales.

El evento también permitirá reunir a deportistas y público en torno a una disciplina que cuenta con seguidores en distintas localidades de la región.

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