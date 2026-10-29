Departamento Las Colonias

La Sociedad Ítalo Argentina de Pilar renovó uno de sus espacios emblemáticos

La institución volvió a abrir las puertas de su salón, que lleva el nombre de María del Carmen Sosa, en reconocimiento a su trayectoria y al acompañamiento brindado a la entidad. El acto contó con la participación de representantes de la institución y autoridades locales.