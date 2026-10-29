En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 29 de octubre

El pronóstico anticipa una máxima de 26°C y posibles chaparrones durante la tarde. Además, hay desvíos en el Puente Carretero, un tren descarrilado que afecta calles de la ciudad, obras en la autopista Santa Fe-Rosario y cortes programados de energía eléctrica en Santa Fe y Sauce Viejo.