En menos de cinco minutos, repasá la información que necesitás para organizar tu jornada: cómo estará el tiempo, qué calles evitar, dónde habrá interrupciones del suministro eléctrico y qué precauciones tomar antes de salir de casa este jueves 29 de octubre.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este jueves 29 de octubre
El pronóstico anticipa una máxima de 26°C y posibles chaparrones durante la tarde. Además, hay desvíos en el Puente Carretero, un tren descarrilado que afecta calles de la ciudad, obras en la autopista Santa Fe-Rosario y cortes programados de energía eléctrica en Santa Fe y Sauce Viejo.
Clima en Santa Fe hoy: cuándo puede llover y qué ropa conviene llevar
La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves con 12,3°C y cielo despejado, según los datos meteorológicos disponibles a primera hora. La humedad era del 94%, el viento soplaba del norte a 6 km/h y la visibilidad alcanzaba los 12 kilómetros.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a la 1.35, anticipa una jornada con temperaturas en ascenso y probabilidad de precipitaciones durante la segunda mitad del día.
Por la mañana, se espera cielo parcialmente nublado, una temperatura de 19°C y sin probabilidad de lluvia. Por la tarde, la máxima llegará a los 26°C y podrían registrarse chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.
Durante la noche, el pronóstico prevé lluvias aisladas, una temperatura cercana a los 20°C y una probabilidad de precipitaciones que se mantiene entre el 10% y el 40%.
¿Conviene salir con abrigo? Una campera liviana puede ser útil durante las primeras horas, aunque la temperatura aumentará hacia la tarde. Si tenés actividades al aire libre o vas a regresar a casa por la noche, considerá llevar un paraguas y consultar las actualizaciones del pronóstico.
Pronóstico extendido
El SMN prevé temperaturas máximas cercanas a los 30°C durante el viernes y el sábado, con mínimas que aumentarán progresivamente.
Viernes 30: mínima de 15°C y máxima de 28°C.
Sábado 31: mínima de 16°C y máxima de 29°C.
Domingo 1 de noviembre: mínima de 18°C y máxima de 28°C.
Los datos disponibles no especifican la probabilidad de precipitaciones para cada uno de esos días, por lo que será necesario consultar las próximas actualizaciones para planificar actividades al aire libre.
Tránsito en Santa Fe: el tren descarrilado y las obras que pueden complicar los viajes
Antes de salir, hay varios puntos que conviene revisar. El informe de tránsito publicado a las 6.52 incluye un corte urbano por un tren descarrilado, modificaciones en el Puente Carretero y trabajos sobre la autopista Santa Fe-Rosario.
Tren descarrilado: calles cortadas
Según el reporte incluido en el material de tránsito de la mañana, permanecen cortadas las siguientes calles:
Francia.
Saavedra.
San Lorenzo.
López y Planes.
Si tenés que atravesar ese sector, evitá acercarte a las calles afectadas y buscá un recorrido alternativo. Antes de retomar el trayecto habitual, verificá si el corte continúa vigente.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: desvíos y doble sentido
Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan los cambios en la circulación entre Santa Fe y Santo Tomé.
En Santo Tomé, quienes circulaban por el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deben utilizar los desvíos por Maciá, Colón y Mitre. Es importante respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial.
En la cabecera santafesina, está operativo un desvío para el tránsito que se dirige hacia Santa Fe por la nueva traza norte. Además, la mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre Santa Fe y Santo Tomé, salí con tiempo adicional y prestá atención a la señalización, especialmente al aproximarte a las cabeceras. La Autopista Rosario-Santa Fe puede considerarse como alternativa, según el punto de origen y destino.
Autopista Santa Fe-Rosario: obras y acceso cerrado
El informe de las 6.35 señala trabajos para la construcción del tercer carril entre los kilómetros 31 y 34.
También informa que está cerrado el acceso del kilómetro 30 desde la RP 91 en dirección a Santa Fe.
Si tenés previsto utilizar ese ingreso, verificá el recorrido alternativo antes de salir. Las obras pueden generar cambios en la circulación y demoras.
RN A012: corte total en Ricardone
En el sur provincial, continúa el corte para todo tipo de vehículos en la RN A012, entre la RP 25 —Camino de la Cremería—, a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Los desvíos se realizan en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda respetar las indicaciones y prever demoras.
RP 1: precaución por la crecida del río Paraná
En el norte de Santa Fe, la crecida del río Paraná obliga a extremar las precauciones en la Ruta Provincial 1. En algunos sectores, personas trasladan ganado ante el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales y personas sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Cortes de luz en Santa Fe y Sauce Viejo: horarios y zonas afectadas
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó interrupciones programadas para este jueves por trabajos de reemplazo de postes y conductores, mantenimiento de instalaciones y subestaciones, y despeje de electroductos.
Estos son los sectores y horarios consignados en la información publicada por El Litoral:
En Sauce Viejo, el corte está previsto de 10 a 12 en el sector de la Ruta Nacional 11, Uruguay, San Martín y Américas.
Antes de salir de casa: el checklist de Santa Fe hoy
Repasá estos puntos antes de comenzar la jornada:
Clima: la máxima prevista es de 26°C, con posibles chaparrones por la tarde y lluvias aisladas por la noche.
Abrigo: una campera liviana puede ser útil durante las primeras horas.
Paraguas: considerá llevar uno por la posibilidad de precipitaciones.
Tránsito urbano: evitá las calles cortadas por el tren descarrilado y verificá las novedades antes de circular.
Puente Carretero: contemplá los desvíos entre Santa Fe y Santo Tomé.
Autopista: tené en cuenta las obras entre los kilómetros 31 y 34 y el acceso cerrado en el kilómetro 30 desde la RP 91 hacia Santa Fe.
Rutas: extremá las precauciones en la RP 1 y recordá el corte total de la RN A012 en Ricardone.
Electricidad: revisá el cronograma de la EPE para saber si tu domicilio está afectado.
Recomendación del día: salí con tiempo adicional si tenés que atravesar zonas con obras, desvíos o cortes.