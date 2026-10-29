Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: desvíos y cambios de circulación
Por las obras de construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé y sus accesos, se mantienen cambios en la circulación para ingresar al Puente Carretero.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre. Desde el municipio solicitan circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial.
En la cabecera santafesina, está operativo un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. En tanto, la mano que se dirige hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RP 1: precaución por la crecida del río Paraná
En el norte de Santa Fe, solicitan circular con extrema precaución por la Ruta Provincial 1 debido a la crecida del río Paraná. En distintos sectores, vecinos trasladan ganado ante el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales y personas sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Recomendaciones para circular:
Reducir la velocidad y mantener una conducción preventiva.
Prestar atención a la presencia de animales y personas sobre la ruta.
Evitar maniobras bruscas y sobrepasos riesgosos.
Respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
RN A012: corte total y desvíos en Ricardone
Continúa el corte de tránsito para todo tipo de vehículos en la RN A012, en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta nacional 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial.
Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever posibles demoras.
Tren descarrilado
Se encuentran cortadas las calles Francia, Saavedra, San Lorenzo y López y Planes