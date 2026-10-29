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En Vivo Jueves 29 de octubre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:52 / Jue. 29.10.2026

Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: desvíos y cambios de circulación

Por las obras de construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé y sus accesos, se mantienen cambios en la circulación para ingresar al Puente Carretero.

En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre. Desde el municipio solicitan circular con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial.

En la cabecera santafesina, está operativo un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. En tanto, la mano que se dirige hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

06:52 / Jue. 29.10.2026

RP 1: precaución por la crecida del río Paraná

En el norte de Santa Fe, solicitan circular con extrema precaución por la Ruta Provincial 1 debido a la crecida del río Paraná. En distintos sectores, vecinos trasladan ganado ante el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales y personas sobre la calzada o en sus inmediaciones.

Recomendaciones para circular:

Reducir la velocidad y mantener una conducción preventiva.

Prestar atención a la presencia de animales y personas sobre la ruta.

Evitar maniobras bruscas y sobrepasos riesgosos.

Respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.

06:52 / Jue. 29.10.2026

RN A012: corte total y desvíos en Ricardone

Continúa el corte de tránsito para todo tipo de vehículos en la RN A012, en el tramo comprendido entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta nacional 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial.

Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever posibles demoras.

06:37 / Jue. 29.10.2026

Tren descarrilado

Se encuentran cortadas las calles Francia, Saavedra, San Lorenzo y López y Planes

06:35 / Jue. 29.10.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Obras en el tercer carril desde el desde KM31 hasta KM34

ACCESO CERRADO:

-Km30: Ingreso a autopista desde RP91 hacia Santa Fe.

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