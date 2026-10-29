El fenómeno de El Niño acapara la atención de la ciudadanía de la provincia de Santa Fe, la ciudad capital y su región, y de las autoridades políticas. A la par de las acciones de prevención hídrica y la asistencia para personas que ya fueron evacuadas o se auto evacuaron, hay otro factor a tener en cuenta: el sanitario.
El Niño: con las lluvias y el río alto, leptospirosis y dengue ya se miran como alertas sanitarias en Santa Fe
En la ciudad sigue el monitoreo entomológico del vector y el descacharrado asistido en los barrios: no hay casos positivos de la enfermedad, pero detectaron Aedes adultos. Proyectan comprar vacunas contra la leptospirosis.
Así, aparecen dos enfermedades frecuentes en contextos meteorológicos e hidrológicos marcados por precipitaciones intensas y ríos altos. La primera es el dengue, cuyo vector es el mosquito Aedes aegypti. Es que si llueve intensamente, las posibilidades de que haya más recipientes no descacharrados -con agua estancada- aumentan.
Con ello, suben las chances de contagios, porque hay más criaderos de mosquitos jóvenes. El Aedes es un mosquito doméstico, y el descacharrado de recipientes (con la limpieza de éstos, ya que los huevos son puestos sobre las paredes de baldes, vasijas de jardín, neumáticos viejos, etcétera) es una medida central para evitar la proliferación del dengue.
Cabe recordar que en lo que va de 2026, en Santa Fe capital no se reportaron casos positivos de personas con dengue. “Lo que sí detectamos hace unas dos semanas es la presencia de Aedes adultos”, le dijo a El Litoral Lorena Massari, subsecretaria de Salud de la Municipalidad capitalina.
Última temporada
La última gran temporada de casos de dengue en la zona ocurrió hace unos dos años. En ese lapso no se registraron casos de personas con dengue a nivel local, “a diferencia de otras regiones como Rosario, que en el mismo período llegó a tener 3.000 casos”, recordó la especialista.
(Nota del R: a la fecha, en la provincia de Santa Fe sólo se había notificado un caso en Rosario, correspondiente a una persona que viajó a Perú y contrajo dengue tipo 3.)
Y la otra enfermedad, más vinculada con la crecida del río Paraná o Salado es la leptospirosis, enfermedad que se contrae cuando una herida en la piel o una mucosa entra en contacto con agua contaminada por la orina de un animal enfermo.
La rata es el principal transmisor, aunque los animales de compañía no inmunizados también pueden actuar como “reservorios”. Cabe recordar que Santa Fe es una zona endémica para la leptospirosis, y que en la bota se registran notificaciones de casos positivos durante todo el año.
Descacharrado asistido
El gobierno municipal no ha desatendido el monitoreo entomológico sobre el dengue: como se sabe, se utiliza un sistema de vigilancia con ovitrampas para seguir el movimiento del mosquito Aedes aegypti.
“La gente ha tomado como propio el trabajo que venimos realizando, como por ejemplo los descacharrados asistidos. Es una política local -dijo Massari-. Con el monitoreo entomológico, vamos viendo cómo se mueve el mosquito y cuándo estas trampas van dando positivas de la presencia del Aedes”.
Hasta ahora, los resultados de las trampas habían sido negativos (sin presencia de huevos ni adultos). Sin embargo, en la última lectura (hace unas dos semanas) se detectaron mosquitos Aedes adultos en dos trampas. Hay que aclarar que no hay casos positivos de pacientes con dengue.
En la ciudad existe abundancia de mosquitos de los géneros Culex y Anopheles, los cuales son menos exigentes para reproducirse, mientras que el Aedes requiere de recipientes con paredes firmes para depositar sus huevos. “De todos modos, la clave -más aún ante la llegada de El Niño- es insistir con la prevención y el control”, resaltó la subsecretaria.
El trabajo de descacharrado asistido se realiza de manera “sistemática y planificada” desde septiembre pasado en barrios que son considerados críticos donde se acumula el agua, y personal municipal en territorio insta a los vecinos a revisar sus patios, además de acercarles folletos informativos sobre el dengue.
“Pero además, en materia de educación, se llevan a cabo talleres de promoción de la salud en las escuelas a través del programa ‘La Muni en tu Escuela’, para enseñar cómo se transmite la enfermedad y cómo prevenirla”, agregó la funcionaria municipal.
“Al no tener movilización del mosquito en la ciudad, estamos relativamente tranquilos de momento, pero por supuesto seguimos alerta y trabajando en el monitoreo”, adujo luego.
Además, durante la temporada alta de dengue se van a activar dispositivos municipales de control en playas, en la Estación de Ómnibus (ya que los primeros casos suelen ser importados) y en el Cementerio Municipal: “La Necrópolis constituye un gran ‘reservorio’ de Aedes dentro de la ciudad”, agregó Massari.
Leptospirosis
“Con más lluvias en la ciudad y la región, sabemos que El Niño puede traer una mayor cantidad de casos de dengue y, a la par, de leptospirosis”, advirtió la funcionaria, aunque pidió prudencia. Es que con el movimiento de aguas y de ríos, esta enfermedad puede impactar en la salud de las personas, sobre todo aquellas evacuadas.
Con relación a las acciones de prevención, a través del Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa), se están vacunando a los animales de compañía en los barrios vulnerables donde se prevé que está llegando el agua, como la Vuelta del Paraguayo, Alto Verde y El Bañado.
“Si bien las ratas son las principales transmisoras de la leptospirosis, hay animales de compañía que si no están debidamente inmunizados (vacunados), también pueden ser reservorios para el contagio de esta enfermedad. Por eso, insistimos con la inmunización de las mascotas”, enfatizó.
Otra medida muy importante es la higiene y el control de roedores: “En este aspecto, estamos trabajando en la concientización respecto de la eliminación de escombros, la disposición adecuada de residuos domiciliarios y el manejo correcto de la comida, para evitar la proliferación de ratas cerca de las viviendas”, cerró Lorena Massari.
Vacunas
Como último dato, este miércoles el municipio lanzó un concurso privado de precios para la adquisición de 1.100 vacunas contra la leptospirosis (frascos de monodosis), en el marco de la emergencia hídrica declarada en la provincia y en la ciudad capital.