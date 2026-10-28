El río Paraná continúa en ascenso frente a la ciudad de Santa Fe y comienza a generar las primeras consecuencias concretas en las zonas costeras más vulnerables. Mientras el Instituto Nacional del Agua (INA) proyecta que la altura seguirá aumentando durante los próximos días, ya se registran evacuados y autoevacuados en distintos sectores del distrito, principalmente en áreas que se encuentran en zonas bajas y/o por fuera del anillo de defensas contra inundaciones.
El río Paraná seguirá en ascenso en Santa Fe: ya hay evacuados y autoevacuados por la crecida
El INA prevé que el nivel del río alcance los 4,52 metros el 3 de noviembre y continúe en ascenso durante los días siguientes. En la ciudad ya hay familias afectadas en la Vuelta del Paraguayo, Colastiné Norte y Colastiné Sur. La Municipalidad mantiene el monitoreo y prepara espacios para alojar a quienes deban abandonar sus viviendas.
La última actualización del pronóstico del INA, publicada el 27 de octubre, ubicó al río en 4,23 metros en el Puerto de Santa Fe, dentro de la categoría de aguas medias altas. El organismo prevé que el ascenso gradual continúe durante los próximos días, en el marco de una crecida que avanza desde el norte de la cuenca del Paraná.
De acuerdo con las estimaciones del último reporte del martes por la tarde, el nivel alcanzaría los 4,52 metros el 3 de noviembre y se ubicaría entre 4,63 y 5 metros alrededor del 10 de noviembre. Esos valores se mantienen por debajo de los niveles de alerta, establecido en 5,30 metros, y de evacuación, fijado en 5,70 metros.
La próxima actualización de los pronósticos a cuatro y once días está prevista para el viernes 30 de octubre, por la tarde. Las proyecciones pueden modificarse a medida que se incorporen nuevas mediciones y evolucione la situación hidrológica.
Las primeras consecuencias en la costa santafesina
La crecida ya tiene consecuencias concretas en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe, donde se registran evacuaciones y autoevacuaciones, principalmente en zonas bajas que se encuentran por fuera del sistema de defensas.
En la Vuelta del Paraguayo, cuatro familias debieron abandonar sus hogares y fueron trasladadas al Centro Integral de Asistencia N.º 1, ubicado en el acceso a Alto Verde, a unos 300 metros del puente Héroes de Malvinas. El espacio comenzó a funcionar el lunes por la tarde y está preparado para albergar 78 módulos habitacionales. Se prevé que 20 estén terminados para el fin de semana. Además, se identificaron otras familias que podrían necesitar asistencia si el agua continúa avanzando.
En Colastiné Norte, ocho familias de pescadores que vivían en terrenos inundables junto al terraplén Garello, en la intersección con calle Los Zorzales y cerca de la toma de agua, se autoevacuaron ante el avance del río Colastiné. Tras abandonar sus viviendas, levantaron refugios precarios con postes y chapas al otro lado del terraplén, en un sector más alto. En la zona también hubo pedidos por agua potable, alimentos y baños químicos. La Municipalidad informó que tenía relevadas a cuatro familias y anunció la entrega de bidones de agua.
En Colastiné Sur, vecinos de la zona sin defensas ubicada al norte de la ruta nacional 168, cerca del Club Santafesino de Caza y Pesca y sobre calle Puerto Obligado, comenzaron a retirar sus pertenencias y trasladarse a terrenos más altos, antes de que el agua llegara a todas las viviendas. La principal preocupación es que la crecida interrumpa el camino de acceso y dificulte una eventual evacuación si el nivel del río sigue aumentando.
Estas situaciones reflejan que el riesgo hídrico en Santa Fe no depende únicamente de la altura del Paraná registrada en el puerto, sino también de las características de cada sector, la elevación del terreno y la existencia —o ausencia— de defensas contra las inundaciones.
Qué es El Niño y cómo influye en la crecida
El fenómeno de El Niño es una fase cálida del sistema climático natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, acompañado de cambios en la circulación atmosférica que modifican los patrones de lluvia en distintas regiones del planeta.
En el Litoral argentino, El Niño suele favorecer precipitaciones superiores a las normales en determinadas épocas del año. Las lluvias en las cuencas que alimentan al Paraná pueden aumentar el caudal de sus afluentes y contribuir a las crecidas que luego avanzan hacia el sur.
No obstante, las subas del río no responden exclusivamente a este fenómeno: también intervienen las precipitaciones efectivamente registradas, los aportes de los distintos afluentes, la humedad del suelo y el tránsito de las ondas de crecida.
Por eso, el seguimiento de los organismos hidrológicos resulta fundamental para conocer cómo se traduce el escenario climático en los niveles de los ríos y anticipar posibles consecuencias en las poblaciones ribereñas.
Qué medidas lleva adelante la Municipalidad
Ante este panorama, el gobierno local mantiene activo el monitoreo de la situación hídrica y las tareas preventivas. El lunes 26 de octubre se reunió el Comité Municipal de Gestión de Riesgo para actualizar el escenario, revisar el estado de las defensas y coordinar las acciones frente a una eventual emergencia.
Entre las medidas informadas por el municipio se encuentran la preparación de los módulos habitacionales antes mencionados, en Alto Verde.
También se realizan inspecciones diarias de los terraplenes y tareas de recomposición en los sectores que lo requieren. A eso se suman trabajos de alteo de caminos y relleno de cavas, particularmente en zonas costeras vulnerables, además de la preparación de equipos de bombeo para instalar bombas móviles si la evolución del agua lo vuelve necesario.
En paralelo, los equipos sociales relevaron a la población afectada en Colastiné Norte. También se prevé entregar almuerzos y cenas preparados por personal municipal a quienes sean alojados en los módulos de emergencia.
La Provincia, por su parte, informó que acompaña a los gobiernos locales con tareas de refuerzo de estaciones de bombeo, limpieza de canales troncales y mantenimiento de las defensas. También se trabaja para garantizar el suministro eléctrico de las estaciones mediante intervenciones de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
La Municipalidad pidió extremar las precauciones al circular por las zonas costeras y recordó que está prohibido transitar con vehículos sobre los terraplenes, extraer tierra, arena o piedras, arrojar residuos en canales y defensas o realizar quemas de pasturas y ramas.
Para consultas o denuncias vinculadas con situaciones irregulares, el municipio indicó que está disponible la Línea de Atención Ciudadana 0800-777-5000, durante las 24 horas, además del chat de la aplicación Santa Fe y su sitio web.
Un escenario que exige seguimiento
Por el momento, el pronóstico para el puerto santafesino indica que el río continuará creciendo, pero sin alcanzar en las estimaciones informadas los niveles de alerta y evacuación. La situación, no obstante, requiere atención por la vulnerabilidad de las zonas ribereñas y por el avance de la onda de crecida desde el norte provincial.
La evolución de los próximos días, las lluvias en las cuencas de aporte y las nuevas proyecciones del INA serán determinantes para evaluar el escenario de noviembre. Mientras tanto, las primeras evacuaciones y autoevacuaciones muestran que la crecida ya se hace sentir en Santa Fe, aun cuando el nivel del Paraná permanece por debajo de las cotas oficiales de alerta.