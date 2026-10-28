Bajo el fenómeno El Niño

El río Paraná seguirá en ascenso en Santa Fe: ya hay evacuados y autoevacuados por la crecida

El INA prevé que el nivel del río alcance los 4,52 metros el 3 de noviembre y continúe en ascenso durante los días siguientes. En la ciudad ya hay familias afectadas en la Vuelta del Paraguayo, Colastiné Norte y Colastiné Sur. La Municipalidad mantiene el monitoreo y prepara espacios para alojar a quienes deban abandonar sus viviendas.