Ciudad de Santa Fe

Poletti recorrió el Centro Integral de Asistencia tras recibir a las primeras familias afectadas

El predio ubicado en Alto Verde recibió a familias provenientes de la Vuelta del Paraguayo. “La idea no es sólo que puedan dormir en los módulos, sino también acompañarlos y asistirlos”, dijo el mandatario local.