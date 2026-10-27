El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, recorrió durante la mañana de este martes el Centro Integral de Asistencia N°1 que se encuentra en el ingreso a Alto Verde, a 300 metros del puente “Héroes de Malvinas”. Desde el lunes a la tarde está operativo y en total ya son cuatro las familias alojadas, todas provenientes de la Vuelta del Paraguayo.
Poletti recorrió el Centro Integral de Asistencia tras recibir a las primeras familias afectadas
El predio ubicado en Alto Verde recibió a familias provenientes de la Vuelta del Paraguayo. “La idea no es sólo que puedan dormir en los módulos, sino también acompañarlos y asistirlos”, dijo el mandatario local.
“Tuvimos que traer a estas familias que tienen sus viviendas sobre una cava, es decir, un espacio de menor altura que el resto del barrio, por eso ya estaban teniendo problemas con el agua”, aclaró Poletti. Más allá de estos casos, el intendente aseguró que el río aún no alcanzó el nivel de alerta.
Acompañamiento y traslado de vecinos
“Queremos sacar en seco a los vecinos, que no pierdan ningún mueble. Por eso se dialogó con ellos, se consensuó y pudimos trasladar a estas familias. La idea no es sólo que puedan dormir en los módulos, sino también acompañarlos y asistirlos”, dijo el intendente.
La presencia, a través de la Dirección de Acción Social, será de 8 a 20, sumado a la organización a cargo del encargado del predio. El municipio también coordina las comidas para las familias y dispuso de una posta sanitaria para supervisar los planes de vacunación y el estado de salud de los habitantes del Centro. Las familias, además, pueden trasladar con ellos a sus animales de compañía, respetando algunas normas y haciéndose responsables por sus mascotas.
El Centro Integral de Asistencia N°1 tiene capacidad para albergar 78 módulos, de los cuales hay 11 listos, y se espera llegar a 30 para el fin de semana. En tanto, a pocos metros se está acondicionando el Centro N°2, que tendrá capacidad para 80 unidades más. Los módulos son de madera de pino, de 3 por 6 metros, 2,40 metros de altura, y están construidos sobre 15 pilotes que permiten que la humedad del piso no les llegue. Cada unidad tiene capacidad hasta cinco o seis personas que pueden llevar sus pertenencias y elementos domésticos, a excepción de aires acondicionados. Tampoco se permite la conexión de instalaciones de gas como garrafas.
Monitoreo ante la crecida del río
Por último, el intendente sostuvo que todas las rejas municipales se están preparando para un mayor nivel de agua la próxima semana: “Con los valles de inundación de la provincia todavía no llegó el agua al nivel que tienen en Corrientes o Reconquista, por ejemplo. Toda esa agua va a empezar a bajar en los próximos días y tenemos que estar preparados para esa situación, trabajando en conjunto con el gobierno provincial y con todas las áreas municipales”, dijo Poletti.