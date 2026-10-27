La Municipalidad de Santa Fe realizó la apertura de sobres de la licitación pública para ejecutar la obra “Extensión desagües cloacales en Barrio Roma - Red colectora”. Con un presupuesto oficial de $720.033.632,54, esta intervención de infraestructura saneará un sector del cuadrante oeste que había quedado relegado, beneficiando directamente a más de 600 habitantes y 147 padrones.
Hubo cuatro ofertas para la obra de cloacas en un área de barrio Roma: se beneficiará a 600 vecinos
Con una inversión superior a los $720 millones, se abrieron los sobres para la extensión de la red colectora en el cuadrante oeste del barrio. Los trabajos se ejecutarán por Contribución de Mejoras y los vecinos comenzarán a pagar recién tras la finalización y habilitación del servicio.
El proyecto comprende el tendido de 1.530 metros lineales de cañería colectora de 160 milímetros de diámetro y la realización de 172 conexiones domiciliarias (113 cortas y 59 largas) en el polígono delimitado por las calles Crespo, Tucumán, Gaboto y Juan Díaz de Solís. El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de 150 días (5 meses).
Para la realización de la obra se presentaron cuatro empresas cotizantes:
- -Montaño Construcciones SRL: $575.280.294,70
- -Montaño Máximo Construcciones: $624.645.013,30
- -Winkelmann SRL: $670.332.358,55
- -BLS: $860.088.202,92
- Tras el acto licitatorio, las propuestas ingresaron en etapa de análisis por parte de la Comisión Evaluadora, la cual dictaminará en un plazo aproximado de 15 días para proceder a la adjudicación y posterior inicio de los trabajos.
Fondo Solidario
La concreción de esta obra se da a partir de la reactivación del Fondo Solidario de Cloacas. A través de este esquema y del sistema de contribución de mejoras, los vecinos solventarán cerca del 30% del costo total en hasta 18 bimestres, comenzando a abonar únicamente una vez que el servicio esté finalizado y operativo.
El saldo restante será financiado en partes iguales entre el municipio, el Fondo Solidario y Aguas Santafesinas S.A. (ASSA), empresa que además suspenderá el cobro del servicio en las boletas durante el desarrollo de los trabajos.
El gerente de Coordinación de Proyectos Estratégicos del municipio, Carlos Suárez, destacó el alcance de la medida: “Se reactivó este año el Fondo Solidario de Cloacas. Este es un fondo que se constituye con el aporte que hacen quienes ya tienen el servicio y está destinado justamente a expandir la red de cloacas”.
“Hace varios años este fondo no se utilizaba y nosotros empezamos a reactivarlo. La primera instancia que vamos a tener es la de barrio Roma, un sector que se quedó sin cloacas desde que este barrio las tiene, que es hace muchos años”, añadió.
Respecto del proceso licitatorio, Suárez precisó: “Hoy lo que hicimos fue justamente la licitación para esta obra. Se presentaron cuatro propuestas, tres de estas están por debajo del presupuesto, por lo cual estamos muy contentos puesto que significa que estamos a muy pocos pasos administrativos de que la obra efectivamente se lleve adelante, que es lo importante para los vecinos”.
El funcionario explicó el esquema de financiamiento conjunto: “El Fondo Solidario de Cloacas está creado por ley y tiene una ordenanza que establece un porcentaje de lo que aportan quienes tienen el servicio. Es un mecanismo de contribución de mejoras en el cual los vecinos hacen un aporte, el municipio hace otro aporte y la empresa provincial hace el aporte de los materiales”.
Finalmente, indicó sobre los plazos: “Es una obra que tiene una previsión de 5 meses, sujeta a las inclemencias del tiempo porque requiere intervención en la vía pública. Serán 147 padrones relevados y más de 600 vecinos beneficiados de la ciudad capital”.
Repercusión en el barrio
Por su parte, la presidenta de la Vecinal Barrio Roma, Mabel Carballo, expresó la alegría de la comunidad tras la apertura de sobres: “Estamos muy felices que Barrio Roma justamente haya sido el inicio de este tipo de obras y muy esperado para el barrio, porque la verdad que lo están necesitando”.
“El barrio ya tiene una parte que está hace tiempo con el tema de cloacas y este tramo ya había quedado casi olvidado. Nosotros no teníamos muchas expectativas, pero fuimos convocados con la primera noticia de este inicio y estamos muy felices. Fuimos viendo cada etapa y ahora en esta nueva, que es la apertura de sobres, los vecinos están muy contentos: falta menos”, agregó.
La iniciativa contó con un proceso previo de participación ciudadana mediante reuniones informativas con frentistas y el respaldo de la Vecinal Parque Juan de Garay. Asimismo, se habilitó el Registro de Oposición oficial, el cual cerró con acompañamiento unánime al no registrarse objeciones al proyecto.