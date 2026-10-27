Ciudad de Santa Fe

Hubo cuatro ofertas para la obra de cloacas en un área de barrio Roma: se beneficiará a 600 vecinos

Con una inversión superior a los $720 millones, se abrieron los sobres para la extensión de la red colectora en el cuadrante oeste del barrio. Los trabajos se ejecutarán por Contribución de Mejoras y los vecinos comenzarán a pagar recién tras la finalización y habilitación del servicio.