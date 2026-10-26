Las lluvias vuelven a exponer las dificultades que enfrentan los vecinos de barrio Transporte, en la ciudad de Santa Fe. Las calles deterioradas, los desagües que no funcionan y la falta de mantenimiento forman parte de un reclamo que, según aseguran, se repite cada vez que se registran precipitaciones.
Santa Fe: vecinos de barrio Transporte reclaman por calles destruidas y desagües tapados
Las lluvias agravan los problemas de circulación en este sector de la ciudad de Santa Fe. Desde la vecinal denuncian que hace seis meses no pasa la máquina y piden obras para mejorar el drenaje.
Gabriel Segovia, presidente de la vecinal de barrio Transporte, sostuvo que la situación afecta a distintos sectores y que hace seis meses que la máquina no pasa para mejorar el estado de las calles. Además, señaló que varios caños están tapados y que hace más de diez años que no se colocan nuevos ni se desobstruyen los existentes.
“Como pasa habitualmente en cada lluvia, es el sufrimiento de todo el barrio, de todos los vecinos, ya que es imposible transitar”, expresó Segovia.
Villa Elsa, uno de los sectores más complicados
Aunque el presidente de la vecinal afirmó que los problemas se extienden por todo barrio Transporte, identificó a Villa Elsa como uno de los puntos más críticos. Allí, explicó, las dificultades se agravaron después de las obras de conexión de cloacas.
Según relató, los trabajos dejaron tierra removida en la superficie y el suelo quedó blando, lo que provoca que el sector se convierta en un barrial cuando llueve. En esas condiciones, aseguró, el ingreso resulta prácticamente imposible.
Segovia también advirtió sobre las zanjas a cielo abierto y la falta de un sistema que permita que el agua circule y escurra adecuadamente. En ese sentido, planteó que la ejecución de cordón cuneta y el cierre de las zanjas podrían contribuir a resolver parte de los inconvenientes.
Cuestionan el alcance del estabilizado pétreo
Otro de los puntos del reclamo es la falta de estabilizado pétreo en las calles del barrio. Segovia señaló que se realizaron trabajos en sectores de las calles Azcuénaga y Ayacucho, pero afirmó que las mejoras no se sostuvieron con el paso del tiempo y las lluvias.
“Eso es un paliativo para poder circular transitoriamente, pero al poco tiempo, con esta cantidad de lluvia, volvemos a tener los mismos problemas”, sostuvo.
El presidente de la vecinal cuestionó la decisión de priorizar el estabilizado pétreo frente al asfalto y consideró que la inversión pierde efectividad si el material se dispersa con las precipitaciones. También explicó que, sin cordón cuneta, las piedras terminan en las cunetas y dejan de cumplir su función.
Para Segovia, las calles asfaltadas ofrecerían una solución más duradera. En cambio, aseguró que las intervenciones realizadas hasta el momento no modificaron de manera sostenida las condiciones de circulación.
Piden que la máquina vuelva al barrio
Mientras algunos servicios logran ingresar a distintos sectores, en Villa Elsa la situación dificulta incluso el acceso. Por eso, desde la vecinal reclaman una intervención urgente que permita recuperar la transitabilidad y mejorar el escurrimiento del agua.
Segovia sostuvo que se realizaron trabajos con estabilizado pétreo en otros sectores de la ciudad de Santa Fe, pero que barrio Transporte quedó relegado. “Empezaron desde Pompeya hacia el norte, van colocando mil, mil y pico de calles, pero a Transporte lo saltearon”, afirmó.
Por el momento, el pedido principal es que vuelva la máquina y se coloque piedra en las calles afectadas. Sin embargo, el reclamo también apunta a la necesidad de obras de fondo, como el cordón cuneta y la mejora de los desagües, para evitar que cada lluvia vuelva a dejar al barrio en las mismas condiciones.