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La Municipalidad abrió las ofertas para el mantenimiento de Colastiné Norte

El contrato tendrá una duración de 12 meses e incluye tareas viales, limpieza, retiro de residuos y cuidado de espacios públicos. El presupuesto oficial supera los $2.047 millones.

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La Municipalidad de Santa Fe abrió las ofertas económicas de la licitación para el mantenimiento integral de Colastiné Norte, un servicio que busca sostener la presencia municipal en el barrio y garantizar el cuidado de calles, espacios verdes y entornos públicos durante todo el año.

El presupuesto oficial es de $2.047.850.803,68 y el plazo de contratación previsto es de 12 meses. En esta convocatoria se presentaron cuatro propuestas, entre ellas la de la UTE Ecol S.A. – Cocivial S.A., por $1.939.056.634,54.

Continuidad del esquema de trabajo

El secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, destacó que esta modalidad se implementa por tercer año consecutivo.

“Los resultados de los dos años anteriores fueron buenos, así que, a partir de esa experiencia, volvimos a generar esta licitación, que va a durar hasta 2027”, señaló.

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La contratación contempla tres grandes rubros: mantenimiento vial, retiro de ramas y residuos, y cuidado de espacios verdes.

Mantenimiento vial y limpieza

El primer eje comprende la nivelación de calles de arena, la intervención en sectores con geoceldas y el acondicionamiento de banquinas.

La planificación prevé el repaso periódico de aproximadamente 500 a 580 cuadras por mes. “Tenemos más de 950 cuadras que se realizarán en dos meses”, explicó Ferrero.

El segundo componente incluye el retiro de ramas y montones de residuos. Para organizar las tareas, Colastiné Norte se dividirá en cuatro sectores, con un día asignado a cada zona.

Espacios verdes y chipeado

El tercer rubro corresponde al mantenimiento de espacios verdes, con desmalezado, limpieza, embolsado y atención de cestos en cerca de 50 espacios entre plazas y canteros centrales.

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Una de las novedades de la licitación es la incorporación del chipeado de residuos verdes mediante una máquina de entre 200 y 400 HP.

El material obtenido se procesará en la nueva Estación Verde Colastiné y podrá reutilizarse en canteros y otros espacios públicos de la ciudad.

Las cuatro ofertas

Las propuestas económicas fueron presentadas por Alam Co. S.A., que cotizó $1.486.884.252,12; Tecsa, con $1.693.526.229,12; la UTE Ecol S.A. – Cocivial S.A., con $1.939.056.634,54; y Eleczar S.A., con $2.068.938.372,24.

Las ofertas serán analizadas dentro del procedimiento licitatorio antes de avanzar con la adjudicación del servicio.

La contratación apunta a sostener durante 12 meses intervenciones periódicas sobre calles, residuos y espacios verdes de Colastiné Norte.

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