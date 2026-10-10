En un lapso de 7 años

Cloacas en Santa Fe: 33% menos de reclamos por obstrucciones, pero alertan por las grasas de locales gastronómicos

En 2025 se registraron 8.700 reclamos, frente al pico de 13.100 de 2018, según datos de Aguas Santafesinas. En paralelo, detectaron instalaciones internas deficientes (para disposición final de aceites y grasas) en el 83% de los bares y restaurantes inspeccionados.