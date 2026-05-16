Aunque la nueva ordenanza -sancionada el pasado 4 de mayo- que regula la disposición de aceites vegetales usados en la ciudad de Santa Fe todavía debe ser analizada y reglamentada por el Ejecutivo municipal tras su reciente aprobación en el Concejo, los vecinos ya cuentan con un sistema de recepción de este residuo en distintos puntos de la ciudad. Desde diciembre del año pasado, la Municipalidad instaló puestos dentro de 13 Ecopuntos donde se puede depositar, además de materiales reciclables, también el aceite de cocina o grasas usadas en botellas cerradas para evitar que termine en desagües o cursos de agua.
Conciencia ambiental: vecinos de Santa Fe ya llevaron 500 litros de aceite usado a los Ecopuntos
Desde diciembre, la Municipalidad recibe aceite de cocina usado en 13 puntos de la ciudad para evitar que termine en desagües. Mientras espera el ingreso de la nueva ordenanza para estudiar su posible aplicación, ya tiene una iniciativa propia en marcha en lo que hace a concientización ambiental.
Según confirmó la directora de Desarrollo Urbano Sostenible del municipio, Luisina Cuello, en estos primeros meses que lleva la iniciativa municipal, se recolectaron aproximadamente 500 litros de aceite usado de parte de los santafesinos. “Sí, hemos tenido buena respuesta de parte de los vecinos y vecinas”, aseguró la funcionaria a El Litoral.
Con relación a los Ecopuntos que más recepcionan este tipo de deshechos, indicó que “se observa un poco más de participación en los Ecopuntos ubicados en el Parque Garay, la Plaza Fournier (en el barrio Don Bosco) y el Parque del Sur”.
La iniciativa municipal forma parte de un esquema de economía circular que busca reutilizar el Aceite Vegetal Usado (AVU). El objetivo es evitar que este residuo termine en el sistema cloacal o en el suelo: un solo litro de aceite desechado incorrectamente puede contaminar hasta 1.000 litros de agua.
Además del impacto ambiental, el descarte indebido genera complicaciones en la infraestructura urbana. Al enfriarse, el aceite se solidifica y forma obstrucciones en las redes cloacales, lo que puede provocar desbordes y mayores costos de mantenimiento en las plantas de tratamiento. También afecta la calidad de los suelos y acuíferos cuando se arroja directamente sobre la tierra.
Con relación al funcionamiento del sistema actual, la funcionaria detalló que en el Complejo Ambiental municipal “inauguramos una planta de acopio transitorio, donde se realiza un pretratamiento y el resguardo del aceite recolectado”. Allí se almacena el material hasta su disposición final mediante operadores habilitados.
Estudiar la nueva ordenanza
La ordenanza recientemente sancionada por el Concejo establece la “prohibición” de arrojar aceites vegetales usados al sistema cloacal, bocas de tormenta o cursos de agua, además de crear un esquema de recolección diferenciada para hogares y grandes generadores, como bares y restaurantes. En ese marco, Cuello explicó que el Ejecutivo “debe tomar conocimiento como autoridad de aplicación de la ordenanza” y que el texto será estudiado una vez que ingrese formalmente al municipio.
En relación con los grandes generadores de AVU -como son bares y restaurantes-, Cuello aclaró que el convenio que existía con la Fundación de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (FIEM) para la recolección de aceite usado “se encuentra finalizado desde el año 2020”. Ahora, la nueva normativa -que aún no está reglamentada ni aplicada-, serán los propios comercios los que deberán informar qué transportista retira el aceite y a qué operador autorizado se entrega posteriormente.
Sobre la posibilidad de controlar que los vecinos no desechen el aceite en las cañerías, la directora sostuvo que el municipio apuesta principalmente a la educación ambiental. “Desde el área de Promoción Ambiental y Ecopuntos siempre se apela a la concientización y educación de los vecinos, de forma de lograr la cooperación en la correcta gestión de los residuos y los buenos hábitos”, remarcó.
Cómo entregar el aceite usado
Para colaborar, los vecinos deben dejar enfriar el aceite luego de cocinar y colocarlo en envases limpios de plástico o vidrio, bien cerrados. La recepción se realiza todos los días, de 9 a 19, en los 13 Ecopuntos distribuidos en distintos sectores de la ciudad.
Los mismos son los que funcionan en Plazoleta Alemania, Parque Alberdi, Estación Belgrano, Parque Federal, Costanera Oeste, Parque Garay, Rotonda Guadalupe, Paseo del Restaurador, Plaza Fournier, Colectora RP1, Las Flores, El Pozo y Centenario.
Desde allí, el aceite recolectado es trasladado al Complejo Ambiental de la ciudad. La intención final es que ese residuo doméstico pueda reinsertarse en la matriz energética como combustible alternativo. Así, un desecho cotidiano pasa a convertirse en un recurso útil dentro de una cadena de producción de energía limpia impulsada desde el ámbito local.