Qué lugares recepcionan más

Conciencia ambiental: vecinos de Santa Fe ya llevaron 500 litros de aceite usado a los Ecopuntos

Desde diciembre, la Municipalidad recibe aceite de cocina usado en 13 puntos de la ciudad para evitar que termine en desagües. Mientras espera el ingreso de la nueva ordenanza para estudiar su posible aplicación, ya tiene una iniciativa propia en marcha en lo que hace a concientización ambiental.